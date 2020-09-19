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【取消婚禮】6000蚊拍婚紗相店家違約零P圖　準新娘遷怒未婚夫：這婚不用結了

精明消費 17:58 2020/09/19

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六千蚊影婚紗相全部零修圖，未婚妻嬲爆悔婚。

性格不合、出軌等分手理由很常見，但因為婚紗相拍得不好而悔婚是不是未聽過？內地貴州一對拍拖多年的情侶，近日用了6,000港元影婚紗相，沒想到店家直至婚禮前一刻才交相，而且全部零修圖。女方認為是男方不捨得花錢，才會造成如此局面，一怒之下分手。

6000蚊影婚紗相  全部無修圖

據《看看新聞》報道，貴州一名陳姓男子和拍拖多年女友原定9月結婚，經過多次篩選，終於選定一間婚紗攝影店。男方婚前用了5,200人民幣（約6,000港元）影婚紗相，套餐包括兩套產品，總共包52張婚紗相，約定於7月25日交相。

婚紗攝影店本來提出了不少優惠條件，但拍完之後卻一項都沒有實現。第一次揀相時，陳男挑選了70多張照片，但對方告知要額外收錢，男子欲改回至52張後，不但沒有將原本說好的優惠送給他，更要他支付附加費用。雙方糾纏下，交相日期最終延遲到9月6日。

當男子收到婚照時，卻發現全部婚照並未修圖，質素差劣。二人的婚期定在9月11日，酒店場地已經訂好，並已經邀請親朋好友出席。陳男打算在婚禮上使用這些沒有修圖的婚照，卻被未婚妻拒絕：

婚紗照拍得不好看，這婚就不用結了。

未婚妻斥男方不捨得花錢

男子即時去找婚攝公司理論，但到原訂婚期過去事件仍然未解決。未婚妻亦因此與陳男鬧分手，直指是因為男方不捨得花錢，才會令到事件發生，更表示不想再與男方有任何瓜葛，直接回到娘家：

婚紗照沒拿到，還舉行什麼婚禮呢？我跟他已經鬧成分手了，沒必要了！

對此，市場監管部門已經介入調解，最終婚紗攝影店向陳男賠償2000元，並對婚照進行修復，但這段關係能否修復就不得而知了。

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責任編輯：陳珈希

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