【新冠肺炎】一文看清9月19日確診患者住所 不明源頭個案涉西營盤永成樓、馬鞍山海典居
社會 17:51 2020/09/19
本港新冠肺炎疫情未止，今日（19日）確診個案又再反彈至雙位數字，本港今日再增13宗確診個案（個案編號4998-5010），當中9宗屬輸入個案，患者分別由烏克蘭、阿根廷、印度、菲律賓抵港，其餘4宗為本地感染，當中1宗與早前個案相關，3宗屬於源頭不明個案（個案編號5001、5002、5003）。
本港今日（19日）再增13宗確診個案（個案編號4998-5010）詳情即看：【下一頁】
以下為衞生防護中心提供居住地址的確診個案：
- 個案編號5001，23歲，9月15日發病，有病徵，居住於馬鞍山海典居7座。無源頭本地個案。
- 個案編號5002，79歲，9月11日發病，有病徵，居住於屯門友愛邨愛曦樓。無源頭本地個案。
- 個案編號5003，28歲，無病徵，居住於西營盤永成樓。無源頭本地個案。
- 個案編號5006，17歲印度抵港人士，住處為北角華美達盛景酒店。輸入個案。
- 個案編號5007，45歲菲律賓抵港人士，住處為尖沙咀華美達華麗酒店。輸入個案。
- 個案編號5008，25歲，9月17日發病，有病徵，居住於屯門富泰邨仁泰樓。與本地個案有流行病學關連。
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記者：陳梓蔚