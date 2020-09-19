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被扣內地港人家屬斥官員混淆視聽　要求盡快會面、保障拘留人士權利

政治 17:53 2020/09/19

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被扣內地港人家屬，曾於上周召開記者會提出四項要求。

12名港人上月底潛逃被內地海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所。政務司司長張建宗及保安局局長李家超，今日分別談論事件，其中李家超透露，拘留人士已按內地當局名單挑選律師。拘捕人士家屬今日（19日）以聲明回應，稱對港府官員言論感錯愕嘩然，要求盡快與兩名會面，並落實4項訴求。

聲明強調，家屬多次表明拒絕官派律司，要求讓家屬委託律師，與拘留人士會面，認為李家超說法是混淆視聽，強逼家屬接受官派律師，認為港府未能保障委任律師的權利，即使與家屬聯繫多次都是無補於事，重提上星期的四項要求：

  • 拒絕「官派律師」，立即讓家屬委託的律師面見被拘留者
  • 提供合適藥物予有需要被拘留者
  • 准許被拘留者致電家屬
  • 確保港人權利得到保障，立即將12名接回香港。

協助家屬的民主黨立法會議員涂謹申批評，港府未有盡力協助家屬，未有反映家屬的處境及要求，保障港人在內地應有的權利。他又質疑，港府未有盡力確保，拘留人士知道家人已聘請律師，讓他們有行使選擇律師的權利，要求港府盡力尋求12人回港，按香港法律程序處理他們在港的行為。

同樣協助家屬的立法會議員朱凱廸則在社交網站稱，家屬委託律師會見拘留人士，是受中國《刑事訴訟法》保障，律師是家屬唯一的資訊溝通中介，所以律師是否真確代表當事人最為重要，質疑李家超如何肯定，拘留人士知道有家屬聘請律師存在，認為李家超的說法是助紂為虐、混淆視聽。

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記者：陳宛彤

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