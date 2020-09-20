【富爸爸】張寶兒被指再獲父送豪宅作嫁妝 準新娘Bowie不怕袁偉豪有壓力

▲ 張寶兒有位富爸爸。

藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖3年，早前Ben驚喜公布，原來已於去年9月求婚成功，但要待疫情過去才籌人婚禮，而待嫁新娘張寶兒也分享跟袁偉豪的求婚點滴。

二人今年5月二人聯名買樓共組愛巢，有指是寶兒父親付4000首期作為新婚禮物，而日前有傳張父再加碼為愛女送多層做嫁妝。

▲ 張寶兒展示3卡婚戒。（取自IG）

【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes

今年5月，袁偉豪與張寶兒被發現以聯名形式，斥約6,500萬購入清水灣豪宅盤傲瀧的花園複式單位後，單位實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，其後二人再斥400萬買入兩個車位，即連同樓價共約7000萬。

有指物業約4000萬首期由張寶兒商人父親張煌煌送出，作為女兒新婚禮物，當時已傳出阿Ben跟寶兒好事近，但二人未有直認承認，至早前求婚一周年，袁偉豪才公開結婚喜訊。

▲ Ben驚喜於尼亞加拉大瀑布求婚。（取自IG）

日前傳報導指張父為女兒再送多一層樓做嫁妝，Bowie則向傳媒未作否認，只回覆自己不知道，因為知道了就不是驚喜，她也指只要是爸爸送的都是最好的心意。

被問到可擔心袁偉豪有壓力，Bowie稱：「他要用下輩子養我，更豪！」

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而日前正為新劇《兒科醫生》開工的張寶兒，回想袁偉豪求婚一刻表示好震撼，而Bowie亦她透露目前已跟袁偉豪一齊生活，但她們不心急生BB，有待疫情穩定才辦婚禮，相信已搬入愛巢同居。

圈中隱形富家女

準新娘張寶兒亦是圈中的隱形富家女，胞妹張寶欣亦是TVB藝員。她的爸爸是經營內衣生意的張煌煌，傳於禮頓山擁有多個物業，估計至少值3億，可謂名副其實不愁吃的有錢女。

▲ 袁偉豪張寶兒的傲瀧愛巢是明星聚居地。（經濟日報圖片）

她於2016年參加《香港小姐競選》奪「友誼小姐」獎項入行，自於袁偉豪拍拖後便漸為人知，她又於節目《學是學非》中任是非精，主力做主持，甚少參與劇集演出。

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