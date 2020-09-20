【開心速遞】IT狗Ivan終公開認愛癲婆May 《愛回家》鄧永健趙希洛成接龍新CP【有片】

▲ 《愛‧回家之開心速遞》再產新CP。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》有多對CP均大受歡迎，而《愛回家》相隔多時，昨晚一集再有新CP誕生！IT狗Ivan（鄧永健飾）之前被無知May（趙希洛飾）的「癡線」一面吸引，暗地愛上；可是無奈要跟May先扮拍拖再分手，以免受人閒話，但心思被大小姐（林淑敏飾）看破，巧施妙計令Ivan大膽示愛。

昨晚一集講到，Ivan跟May不斷在同事面前稱不是男女朋友，但都不獲信任，於是Ivan向May提出假拍拖一個月，然後和平分手，May同意，但其實Ivan內心是真正喜歡上「癡線」的May。

▲ 大小姐洞察Ivan心思。

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May跟Ivan照原定扮拍拖的計劃，預備在IG宣布分手，但Ivan卻不是味兒。

無意間聽到Ivan勸May趙希洛辭職的大小姐，一時怒上心頭，但驚棒打鴛鴦會遭報應，大小姐於是設局做紅娘，Ivan、May成功和好，今次假怕拖變真情侶，令不少劇迷看到甚驚喜，又為Ivan的表白而感動。

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鄧永健：默默守護心上人

「Ivan」鄧永健回覆TOPick，指Ivan是個不怕失敗的人。「遇到對的人的機會不易，對每段感情，Ivan都要全力去愛，那怕最終沒有結果，只要不怕失敗，拿出真心真意，默默守護，終會有志者事竟成。他又指Ivan會繼續努力，希望跟May可再進一步。」

自演出「IT狗」Ivan，鄧永健被讚演得出色，他解構Ivan此角：「Ivan其實是一個好悶的人，當一個人時就像一個光鮮宅男，但當花生三友一碰面，就會出現古惑的一面，不過當面對心儀對象，又會正經而略帶稚氣。」

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▲ 趙希洛也貼出二人恩愛照。（取自IG）

他指演此角其實很靠演員互動，每次遇不同的對手，都會發掘到更多Ivan，講到拍檔趙希洛，鄧永健形容：「希洛是一個好認真的人，對每場戲、每個關係細節都有好多想法，經常主動跟我一齊研究，怎可以做得更好。」

趙希洛當初加入《開心速遞》是以龔燁（張景淳飾）的前女友身份加盟，雖然令龔水戀一度出現分手危機，不過之後龔燁更堅定對熊若水（呂慧儀飾）的愛，更求婚成功，會在兩年後結婚。而趙希洛亦有得繼續留在劇組，成為大小姐的第三任秘書。

《開心速遞》以往的CP都大受歡迎，如有輝蓮戀、龔水戀、秦博士Mandy、安仔與Bonnie等，今次趙希洛與鄧永健二人在劇中成新CP，令人對之後二人關係非常期待。

記者：梁樂欣