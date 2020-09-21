風雲郵票反派角色失蹤　馬榮成親述設計概念及原因

▲ 《風雲》作者馬榮成稱，一年前與香港郵政一拍即合，令他久違地為風雲設計新產品。（陳永康攝）

自風雲「退隱江湖」多年，市民近日再次在郵票設計上重遇三大絕世高手聶風、步驚雲和無名。「重出江湖」的除了三大高手，還有《風雲》作者馬榮成，近一年前與香港郵政一拍即合，令他久違地為風雲設計新產品。他透露原先郵票設計上有約50多個選擇，雄霸、劍聖等角色亦有份角逐僅有的8個郵票和小型張設計名額，但最後「邪不能勝正」，留下的只有風雲無名。

自2015年親手為《風雲》畫上句號後，馬榮成在近一年前受香港郵政所邀，事隔5年後再次為《風雲》設計新產品。除親自挑選8張插圖作郵票和小型張設計外，更再執畫筆，親自繪畫《珍藏郵票册》上的水墨畫。

風雲每次重出江湖總是帶著不同的心態，馬榮成今次繪製新作品亦另有一番感受，

從前畫《風雲》是向自己交代，今次是幫人做，難過以前。

然而，他亦表示今次創作時間較過往大增，市民現時見到的設計已經過多次修改，

之前有截稿期，今次截稿前改左好多次，點知重有時間再改。

談起最新作品中為何一眾反派「缺席」？馬榮成指最初選出50多張插圖作郵票和小型張設計的候選，當中亦有雄霸、劍聖等重要角色。然而，在考慮到色調和構圖後，只能留下聶風、步驚雲和無名三人。他續解釋指，始終在創作的過程中，對風雲的感情投放較多，他們的很多插圖亦難以捨棄，

會特別留下無名，是因為他是貫穿全劇的重要角色。

至於親筆的限量5,000套《珍藏郵票册》在2日內售罄，他坦言出乎意料，「我自己都做出版，（產品）要賣幾耐通常有個譜，今次真係估唔到。」最後自己亦要「急急腳」地到網上搶購。

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記者：陳梓蔚