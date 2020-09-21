《風雲》郵票反應熱烈　郵政提醒9月23日前預購方可第一時間領取

▲ 李振宇負責今次《風雲》郵票推廣及銷售。（陳永康攝）

由馬榮成參與設計的風雲郵票現正預售，集《風雲》迷和集郵愛好者兩大身份於一身的香港郵政高級經理（集郵推廣及銷售）李振宇談及今期郵品設計時，亦難掩興奮地指「太有型」。他希望市民可嘗試參與集郵，享受趣味外，培養知識及好奇心；亦希望香港郵票可以成為「城市名片」，對外輸出香港文化。

李振宇是今次負責《風雲》郵票推廣及銷售的主要人物之一，但除此以外，他本身亦是一個《風雲》迷和集郵愛好者。談及今期《風雲》郵品，他難掩興奮地道，「風雲的角色實在太有型了！」香港郵政就提醒市民，如欲在正式發售當日便領取預購的郵品，需於9月23日或之前成功預購，否則就要較遲領取郵品。

從小收集郵票，亦從事郵品設計和推廣10多年，李振宇對集郵的熱情並無減退，亦希望更多市民能加入集郵，「我成日都覺得，集郵喺一個性價比最高的興趣，幾十蚊就可以帶一份藝術品回家，還可以學到嘢。」

他續解釋指，在收集不同主題的郵品時，集郵者可以透過了解郵輪的設計，從而接觸到一個新的文化和知識，他以香港郵政未來推行的兩套郵票為例，「維港」系列可以學到香港的歷史轉變，而「李小龍」系列則可接觸到這位一代影星的電影和哲學思想。

2020年將步入第四季，除了《風雲》系列外，本年尚有兩套郵品將會推出，包括「香港今昔系列：維多利亞港」和「李小龍 – 武藝傳承」系列。

李振宇介紹指，維港系列會發行的一套四枚郵票，以相片展示時代的變遷，比對今昔的維多利亞港，同時亦會發行連票和對倒票。記者有幸先睹為快，郵品當中最特別的莫過於採用了光柵技術的圖片卡，在不同角度看，圖片卡會顯示出不同年代的香港，如果將一套四張的圖片卡併合，除可觀賞完整的維港外，更可同時觀看到不同年代的維港景色。除此以外，以菲林相機為外型的套摺，和顯示倒影的對倒票亦相當有趣。

而「李小龍 – 武藝傳承」方面，雖然未能公開實物照片，但可預告其中一項郵品，將會以舊時代電影票形式展示，背景亦有仿李小龍的簽名，和特別的編號。而郵票方面，則會以李小龍各套電影的劇照為設計，其中一張亦會展現其哲學思想，集郵人士可好好期待。

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記者：陳梓蔚