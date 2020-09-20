【兄妹情深】不捨與101歲哥哥說再見 96歲妹妹塞錢孝順哥哥：我們見一面少一面

▲ 妹妹不忍與哥哥說再見。

人生充滿變數，再見這兩個字說出口很容易，但對於一對101歲及96歲兄妹來說，再見卻很難。該對白髮蒼蒼的兄妹，最近在家人的安排下短暫見面，兩人告別時，96歲的妹妹不捨拖著年邁的步伐追車，並硬塞錢給哥哥買東西食，兩人說再見時頻頻抹淚，家人拍下感人的場面放上社交網站，觸動不少網民。

該條短片僅42秒，從影片所見，101歲哥哥坐在私家車後排座位準備離開時，96歲妹妹追上前想與哥哥道別，家人見狀後較低車窗讓二人繼續對話，妹妹其後拿出兩張百元鈔票塞給哥哥，叮囑哥哥：「買點好吃的吧，我又不方便去買點甚麼東西給你！」哥哥推搪不果後收下，兩個人繼續對話，妹妹一邊說一邊忍不住頻頻拭淚。

綜合內地傳媒報道，101歲哥哥莫家煌在9月初不慎跌倒受傷，96歲妹妹莫家秀知道後十分牽掛，不停打電話給侄子詢問哥哥的情況。由於兩人住得較遠，哥哥知道妹妹擔心自己的傷勢，也知道妹妹坐車辛苦，於是讓兒子莫榮旺開車帶他到探望妹妹。莫榮旺受訪時表示：

剛好帶給她看一下的時候，我姑姑就問，哥哥你摔到哪裡呢，她就流眼淚了。

兩人短暫相聚不久，又要道別，家人見到兄妹二人依依不捨的情景，於是舉機拍下兩人珍貴一幕。莫榮旺表示：

我姑姑就說，哥哥我們現在是見一面少一面，當時我就想流眼淚了，確實。

莫榮旺續指，爸爸和姑姐兄妹兩人感情要好，只是二人的年紀大了不方便出行，難得見上一面。後輩們每天都會陪兩名老人家打麻雀，讓兩人保持愉悅心情，

爸爸和姑姑這麼長壽，主要是他們心態好，還有就是他們兒孫滿堂，我們大家庭小家庭都非常和睦，父母年紀大了，我們必須要照顧好他，每個人都會老的。

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責任編輯：王明芳