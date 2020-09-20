【食不安心】醬油使用數日後驚現蛆蟲　海天醬油官方回應：消費者儲存不當【附儲存方法】

▲ 內地多地有消費者投訴，近日購買國內知名的海天醬油後，僅開瓶使用了數天，便發現瓶內竟出現活生生的蛆蟲。

內地多地有消費者投訴，近日購買國內知名的海天醬油後，僅開瓶使用了數天，便發現瓶內竟出現活生生的蛆蟲。不過，海天醬油公司方面指，事件與公司品質管理無關，質疑是消費者本身存放不當，令蒼蠅有機可乘。

國內多地消費者均有投訴

綜合內地傳媒報道，湖南、浙江 江西、河南等地近期陸續有消費者投訴，購買過海天醬油的醬油產品後，開瓶使用數天後，均不約而同發現醬油內竟長出白色的蛆蟲。當中，湖南的李先生早前從超市購買海天醬油後，在不足一周的時間內僅開瓶使用過幾次，就發現瓶子內出現一條條蠕動的蛆蟲。微博上亦有不少網民展示海天醬油長出白蛆的照片，情況極之嘔心。

海天醬油高層張欣事後回應指，醬油生蟲在夏天很常見，主要原因是消費者開蓋後，如未蓋好蓋子，醬油的香氣會吸引蒼蠅產蟲，並強調公司產品在生產環節會經過濾及高溫滅菌，「不能有蟲子在產品中」。

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專家：醬亞麻蠅幼蟲能在高鹽環境下生存

對於醬油中的蛆蟲，廣東省生物資源應用研究所的研究員丘雪紅曾指出，普通蒼蠅在醬油等高鹽分液態食物中無法孵化，但有一種蒼蠅叫「醬亞麻蠅」，專愛產蟲在醬類產品上，幼蟲更能在高鹽環境下生存。

醬亞麻蠅以「卵胎生」方式繁殖，卵會在母體發育，母體生產的時候直接產蟲而非產卵後慢慢孵化。所以即使食物暴露時間不長，民眾最初沒看見蟲卵，卻會發現食物突然有蟲，這是因為醬亞麻蠅直接將幼蟲產在食物上。她判斷消費者投訴的醬油生蟲問題，大多是開蓋使用後才發生的。

內地食品產業分析師朱丹蓬則表示，海天醬油瓶內出現蛆蟲，一方面與生產過程中的殺菌環節有關，另一方面則與消費者的使用習慣和存放環境、季節也會有所影響。

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責任編輯：羅嘉欣