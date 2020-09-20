【食用安全】大媽誤信補身生食30隻螃蟹 氣喘狂咳入院發現腹腔藏10種寄生蟲

▲ 大媽生食30隻螃蟹補身氣喘狂咳，檢查發現體內藏10種寄生蟲。

生食海鮮有風險，內地一名40多歲女子近日出現咳嗽胸悶、呼吸困難症狀，經醫院檢查後，發現體內感染包括肝吸蟲、肺吸蟲、裂頭蚴等近10種寄生蟲，胸腔積聚大量氣體及液體。追查感染原因後得知，女子在半年前曾誤信偏方，生食30多隻螃蟹，導致感染大量寄生蟲。

綜合內地媒體報道，浙江杭州一名40多歲胡姓女子今年8月起感到身體不適，出現不斷咳嗽、胃口變差情形，隨後更有胸悶症狀，因為呼吸困難而到醫院求診。經檢查後，發現女子胸腔內有大量氣體及液體積聚，需立即進行胸腔穿刺引流手術。而在過程中，醫生發現她血液的「嗜酸性粒細胞」指數比正常值高出29.3倍，懷疑她可能已受寄生蟲感染。

在醫生詢問下，女子表示自己在今年3月進行腰椎手術後，曾聽信朋友介紹偏方，認為生食螃蟹可強壯骨骼。於是她買了30多隻蟹，搗碎後用米酒浸泡，去除浮沫直接生食。而醫生在她的血液中，就檢查出肝吸蟲、肺吸蟲、弓形蟲、包蟲、裂頭蚴、豬囊尾蚴等近10種寄生蟲，需要入院接受治療。

醫生表示，淡水螃蟹含大量寄生蟲卵，寄生蟲透過宿主進入人體，會在消化道破裂脫出，並穿過腸壁進入腹腔，可引致胸腔感染、胸腔積液。而寄生蟲更可在多種組織器官，如大腦、脊髓、胃腸道、腹腔和皮下組織等寄生，嚴重可致永久後遺症。

各類螃蟹可能帶有不同病原體

近年韓式醬油蟹、中式醉蟹深受歡迎，本港食安中心曾提醒市民，生蟹經醃製是無法消滅細菌及寄生蟲，由於螃蟹生活的環境或存在寄生蟲，所以在身上發現寄生蟲的情况並不罕見。生長在不同環境的蟹，可帶有不同的病原體：

淡水蟹：衞氏並殖吸蟲 （又稱肺吸蟲，身體扁平，長約1至2厘米的蠕蟲。）

熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：或感染霍亂弧菌

河口和近岸水域的蟹：副溶血性弧菌

如進食受肺吸蟲感染的生蟹，肺吸蟲或會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。嚴重更會入侵腦部，出現腦膜炎症狀。

如進食受霍亂弧菌感染的生蟹，則會令人感染霍亂。潛伏期由數小時至五日不等，症狀包括嚴重的腹瀉和嘔吐，患者可能會脫水。同樣，如進食感染副溶血性弧菌的生蟹，會在進食後一兩日腹瀉、嘔吐、輕微發燒及腹痛。上月就有港人因進食泰式生蝦刺身而中毒。

雖然蒜頭有助殺菌，但食安中心表示，酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些細菌和寄生蟲。所以市民應避免進食生或半生不熟的蟹，例如韓式醬油蟹、中式醉蟹。只有把將蟹徹底煮熟，才可避免染上這些病原體引致的疾病。

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責任編輯：羅嘉欣