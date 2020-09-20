立法會財務委員會會議下周五舉行　張建宗：望議員避免不必要內耗

▲ 張建宗誠邀市民就2020年《施政報告》發表意見。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（20日）發表網誌，指政府十分關注本港企業和市民在疫情打擊及經濟下行下所承受的壓力，已推出支援措施，紓解企業和市民的經濟困難。他提到本周五出席立法會財務委員會會議，希望議員以大局為重，在疫情持續和經濟困局下，與政府對抗疫情，並避免不必要內耗。

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張建宗提到，上周三﹙9月16日﹚宣布推出的第三輪「防疫抗疫基金」，涉及金額共超過3千億元。他續指早前推出的兩輪防疫抗疫基金，至今共批出73個項目，總承擔金額超過1,450億元，政府本年度預計綜合赤字已增至3千多億元，財政儲備降至約8千多億元，相等於約12至13個月的政府開支，財赤金額非常龐大，是前所未見。

他表示現時本港的就業不足率上升0.3個百分點至3.8%，為沙士後高位。與消費及旅遊相關行業的失業率為10.9%，為受沙士沉重打擊後的高位，就業不足率則急升至5.9%，還有多個行業的就業不足情況惡化。港府預期本地疫情在9月開始逐步緩和，但全球疫情反覆，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對一定壓力。

另外，張建宗說2020年《施政報告》公眾諮詢已經展開，誠邀市民就2020年《施政報告》發表意見，讓當局可以制訂切合社會需要的政策措施。

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責任編輯：郭家穎