【新冠肺炎】本港就業人口增加反映「保就業」計劃效果　羅致光：人力短缺或為經濟復甦「拖後腿」

▲ 羅致光表示，本港就業人口仍有增加，認為反映「保就業」計劃的效果之一。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，勞工及福利局局長羅致光表示，雖然7、8月第3波疫情嚴峻，但相對4、5月疫情較緩和的時段，本港就業人口仍有增加，認為反映「保就業」計劃的效果之一。他又指，由於畢業生在5至8月進入勞動巿場，亦成為失業人口上升的主要原因。

羅致光在網誌引述統計處最新勞工巿場數字指出，由4月至7月香港勞動人口增加了5.52萬人，而就業人口增加了4.98萬人，即7月相對4月的失業人口便增加了5,400人。

他續指，8月份勞動人口增加已放緩，較5月份增加2.79萬人，而就業人口增加更放慢，增加1.02萬人，故令失業人口增加更快，也反映本港香港7、8月的疫情，相對4、5月的疫情更嚴峻。

羅致光解釋，在這段期間由於勞動人口增加較就業人口增加快，除了失業人口增加，未經季節調整的失業率都會增加。由於絕大部分大專及中學畢業生若進入勞工巿場，都會是在5至7月之間，所以上述現象令7、8月的失業人口上升，差不多每年都會發生。

他又提到，今年上半年勞工巿場受到疫情打擊，勞動人口進一步減至354萬人，現時仍難估計影響何時會消退，亦難料部分離開了勞工巿場的人士已離開勞工巿場的人，是否會在經濟好轉時重投勞工巿場。

羅致光坦言，如果在這段時間提早離開勞工巿場的人，在經濟復甦後不重新投入，香港的人力短缺情況，將會比早前估計更加嚴重，甚至會為經濟復甦「拖後腿」。

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責任編輯：陳子謙