【最後合照】懷孕38周胎死腹中流淚引產　媽媽忍痛聘攝影師留影：最寶貴的財產

▲ 外國一名已經懷孕38周的媽媽，得悉自己的嬰兒已經胎死腹中，堅持聘用攝影師為自己拍下引產的過程。

胎死腹中對不少懷孕母親而言，絕對是一個惡夢。外國一名已經懷孕38周的媽媽，得悉自己的嬰兒已經胎死腹中，堅持聘用攝影師為自己拍下引產的過程，她事後感慨地指：「這輯照片是我惟一能帶回家的東西」，事件讓不少網民大呼感傷。

聞惡耗更堅持拍攝想法

據該名媽媽事後在網上分享經歷指，自己其實一直都想聘用一位攝影師為她在產房拍下孩子出生的一刻，丈夫對此亦表示同意。不幸的是當懷孕至38周時，她卻被告知體內的胎兒已經沒有生命跡象，並要接受引產把死胎誕下，這時她卻更想拍下自己分娩時的照片，因為這是「我惟一能帶回家的東西」。

她其後向原本負責拍攝的攝影師告知自己已胎死腹中的壞消息，並詢問對方是否仍願意前來拍攝。不過，攝影師承認自己未曾拍攝過死胎，建議交由另一位曾經歷類似事件的攝影師處理或會更好，她當時亦同意。

點撃大圖觀看該名媽媽的分娩照：

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感激攝影師低調拍攝

因此，另一位攝影師Brianna Waltman後來聯絡上她，表示希望參與拍攝，並指只要在分娩開始前致電給她，便會馬上趕來。該位媽媽難以置信之餘，亦非常感激她的幫忙。

在引產的當日，該位媽媽在產房內正集中精神產子，而攝影師Brianna Waltman則一直低調地拍攝，她對此亦深深感激，最終兒子順利「出生」，並取名為Henry。當她重看當時的照片時，感嘆指：

慶幸自己當日有拍照這個決定，能夠讓我緊記這個特別的時刻，我也感到丈夫的愛和支持。這些照片現在是我們最寶貴的財產，讓我們在家中可每天懷念Henry，希望再沒父母需要經歷這樣的事情！

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責任編輯:王明芳