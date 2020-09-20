預計今個財政年度綜合赤字將增逾3千億元　陳茂波：在有限財政資源下提供支援

▲ 陳茂波預計今個財政年度綜合赤字將增逾3千億元。

財政司司長陳茂波今日（20日）發表網誌指，今個財政年度的預計綜合赤字，將會增加超過3千億元，財政儲備降至約8千多億元，相等於約12至13個月的政府開支，接近沙士後的水平。

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陳茂波表示前後三輪的防疫抗疫基金措施，加上財政預算案紓困措施，金額共超過3千億元。在疫情重創環球經濟、中美政經摩擦持續、外圍經濟展望風險重重，香港經濟復甦之路充滿挑戰，在經濟深度衰退時，政府有必要透過逆周期措施支撐經濟，但面對有限的財政資源，必須審慎理財，保留財政實力，應對已知和不時之需，維持香港金融穩定。

陳茂波又提到，在有效疫苗面世並大規模接種前，疫情將難言有效受控，而本港臨近冬季更可能會出現另一波爆發，情況可能更為嚴峻，政府會努力提升各方面的防疫抗疫能力，同時在有限的財政資源下，聚焦向直接受影響，或收入受疫情重創的行業和人士提供支援。

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陳茂波提到，最新公布的失業率維持在6.1%，但實際失業人數增加至接近25萬人，比去年第4季多出一倍，反映疫情對不少行業以至整體經濟都造成很大壓力。

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記者：郭家穎