【絕世好Boss】英國好老闆退休感謝員工多年付出　向過萬名員工每人派發1萬元獎金

▲ 英國好老闆感謝員工多年付出，退休豪派1億獎金過萬員工受惠。

遇到懂得欣賞自己的上司，是一件難得的事。英國汽車保險公司Admiral行政總裁David Stevens近日準備退休，選擇向旗下超過1萬名員工，發放總共1,000萬英鎊（約1億港元）獎金，感謝員工多年付出。

據英國媒體報道，現年58歲的英國汽車保險公司Admiral行政總裁David Stevens宣布退休，將聯同妻子Heather向本地7,500名員工，以及海外超過3,000名員工發放獎金。每名全職員工可獲1,000英鎊（約1萬港元），而兼職員工也受惠其中，每人可獲500英鎊獎金（約5,000港元）。

David Stevens在1991年與妻子創立公司，公司由只有57名員工，發展30年至今已有超過1.1萬名員工，成為業界「龍頭」公司。為了答謝員工多年來的付出，他和妻子決定把這筆獎金作為對員工的謝禮，並在受訪時表示：

能與一群如此特別的員工工作，深感榮幸。用這方法向他們致謝，是正確的事。

David Stevens不是Admiral第一位向員工發放獎金的公司高層。早在2016年，Admiral前行政總裁兼創辦人Henry Engelhardt退休時，也曾向員工發放700萬英鎊（約7000萬港元）獎金，當時每名全職員工可獲得1,000英鎊（約1萬港元）。

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責任編輯：王明芳