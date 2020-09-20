【回校復課】中小幼分階段復課 校長倡45分鐘路程內的學生步行回校減染疫風險

▲ 有校長建議步行回校上課。

全港中小學及幼稚園自9月23日起分兩個階段恢復面授課程，有中學校長出席電台節目時表示，擔心學生上課途中的感染風險，建議校方可鼓勵學生步行上學，既可強身健體，也可以減少人群聚集。

獅子會中學校務顧問林日豐今日（20日）早上出席電台節目表示，各學校衛生情況理想，但擔心學生乘坐交通工具回校時，可能因為接觸到其他物品有感染風險，認為可鼓勵步行路程在45分鐘內的學生步行上學，既可以強身健魄，也可以減少人群聚集。

『以步代車』是否可行？如果能夠由家中行去學校30至45分鐘的徒步行程，能否走路呢？始終這亦有適當的運動量，可增強身體健康的能力，也減少人群聚集。

至於小五、小六學生關心的呈分試問題，資助小學校長會名譽主席張勇邦也在電台節目中表示，學校需要與家長溝通復課安排，例如若小六學生在12月初已經要考呈分試，學校要確保考試範圍只會包括面授課堂內容，讓家長覺得公平。

教育局日前宣布，中小學一﹑五﹑六年級及幼稚園高班，先於9月23日起回校上課，餘下班級則於9月29日起恢復面授課程。

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責任編輯：王明芳