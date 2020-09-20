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【自私缺德】大媽大叔巴士上脫口罩飲珍珠奶茶　奶茶倒瀉一地空杯垃圾棄車廂

休閒 15:16 2020/09/20

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

一對男女近日乘搭巴士時不但脫口罩飲珍珠奶茶，其間除倒瀉奶茶外，更把空杯等垃圾遺在車廂，毫無公德心。

隨着新冠肺炎疫情肆虐多時，市民對衞生的要求亦大幅提高。不過，一對男女近日乘搭巴士時不但脫口罩飲珍珠奶茶，其間除倒瀉奶茶外，更把空杯等垃圾遺在車廂，毫無公德心。

據同車的乘客事後在facebook群組「將軍澳主場」發文指，涉事的男女當時搭乘往坑口方向的98C巴士，並在太子聯合廣場站上車。其間，他們不但在車廂內脫下口罩喝珍珠奶茶，更一度意外把部份珍珠奶茶倒瀉在身上及地上，弄污車廂。

該女人當時一度以紙巾清潔身上的奶茶污跡，然後竟再把紙巾扔在地上；同行的男人中途在寶琳下車，並把飲完的空杯棄置在地。至於該女人則在坑口重華路下車，同樣亦把飲完的空杯棄置在車廂。

目撃事發經過的同車乘客則批評兩人：「懶環保用環保杯套，但就周圍扔垃圾。為何現在的人一點公德心也沒有，還要除低口罩喝東西散播細菌，正一垃圾。」

帖文經發布後，不少網民亦批評該對男女的行為，有網民表示：「飲都算，重要搞到一地都係，亂扔垃圾」、「應該叫佢清潔返先好落車」、「下次同車長講」。

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責任編輯：羅嘉欣

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