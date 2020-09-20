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【小鬼離世】女友峮峮靈堂守候摯愛十小時 楊丞琳忍淚告別黃鴻升：我不需攙扶

娛樂 14:03 2020/09/20

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

黃鴻升一連三日設靈。

「小鬼」黃鴻升9月16日在台北寓所猝逝，而小鬼的死因報告日前已發出，據知是主動脈剝離造成血管阻塞，「小鬼」終年36歲。而黃鴻升家屬在台北昨日起一連三日設靈，多位圈中好友分別現身，跟小鬼最後訣別。

其中初戀情人楊丞琳昨日一身黑衣到達靈堂，而現任女友珺珺則一直守候在男友身邊。

小鬼黃鴻升的靈堂設於台北龍巖會館，由昨日起一連三天開放供親友弔唁，生前人緣甚佳的小鬼，得到大批圈中好友前來拜祭。

【小鬼離世】黃鴻升解剖完成　檢察官初判死因疑為心血管問題

女友珺珺周日早上再到達靈堂。（東星圖片）

小鬼的初戀女友楊丞琳連日在IG都向小鬼悼念，昨日Rainie現身出席代言活動，現場強忍傷痛完成工作，表現專業，活動後，楊丞琳即換上黑色素服，趕至小鬼的靈堂，神色哀傷，但未有發言。

楊丞琳昨傷感現身。（東星圖片）

而在晚上，楊丞琳再貼上向小鬼的悼念文，透露她與小鬼最後一次碰面是在今年8月26日，當時兩人還為了過去在學生時代，因為談戀愛吃醋的事情拌嘴。

她在在IG上又向粉絲們報平安，坦言內心很平靜，在靈堂現場也不需要任何人攙扶，只因工作人員純怕她被湧上來的媒體給推到，才會護著她。

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至於跟小鬼秘戀一年半的女友峮峮，由昨日起已神情哀傷現身靈堂，由昨日早上8時起﹐珺珺便一身全黑打扮現身，媒體拍到她邊行邊拭淚，在靈堂逗留近10小時始離開。

至今日星期天，珺珺亦一早到達靈堂，狀甚憔悴的她似徹夜未眠，並須同行友人攙扶進入靈堂。

另外，小鬼爸爸及妹妹到達靈堂時亦神情憔悴，黃父哀傷向傳媒三鞠躬致謝。

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另外，這兩天前來拜祭的圈中好友包括張鈞甯、王陽明、曹格、柯佳嬿與丈夫坤達、威廉、阿緯、吳映潔（鬼鬼）、詹子晴（丫頭）、KID等，而曾傳跟小鬼鬧不和的羅志祥，昨晚深夜亦現身靈堂，未有讓傳媒影到。

他之後亦在IG貼出靈堂外的照片，表示特地前去和小鬼說說話，「希望你能聽到，一路好走」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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