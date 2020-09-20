【新冠肺炎】邱騰華：旅遊氣泡安排下雙重保險必不可少　旅客出發前到埗後都需做檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似再反覆，消息稱今日新增23宗確診個案，港府早前擬與11個國家地區商討「旅遊氣泡」安排。商經局局長邱騰華強調，旅遊氣泡安排「雙重保險」必不可少，要求旅客出發前、到埗後都需做檢測；而地方較大的國家或會限制入境者特定活動範圍，重申疫情不會一夜消失，重新起動時需審慎考慮。

【新冠肺炎】民航處禁國泰港龍吉隆坡航班抵港14天 曾接載5名確診乘客

商務及經濟發展局局長邱騰華今早出席無綫電視節目《講清講楚》時提到，正與11個國家商討旅遊氣泡安排，計劃要求旅客出發前、到埗後，都需要做檢測，檢測亦需要雙方認可，形容這個「雙重保險」是必不可少，而香港已開始具備相關條件。

他續指，本港以前檢測可能較昂貴、實驗室亦有限，惟於全民檢測過後，現時每天可詮行數以萬計的檢測都不成問題，亦為日後用以取替目前14天強制檢疫限制的重要一步；不過部分其他地區的檢測能力不如香港，仍然需時準備。

邱騰華又表示商討旅遊氣泡安排時，其他國家有機會加入額外要求，包括地方較大的國家或會限制入境人士，只可在特定範圍活動；風險管理上亦要研究雙方往來航班上，是否容許兩地以外國家的旅客同機。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約23宗確診個案

他稱，新冠肺炎疫情不會一夜間消失，香港防疫政策是張弛有度，實施限制時會很果斷，於重新起動時，考慮亦必須審慎，以免因放寬而出現新風險；而施旅遊氣泡必須想得具體和細緻，確保不會帶來新風險，強調目前會作最好準備。

另外，對於美國新規定要求香港製造出口到美國的商品，要標記為「中國製造」，邱騰華直言，美國此舉是惡意貶損香港單獨關稅區地位，影響香港於世貿的權益；又指政府審慎認真，透過政府和政府間交涉處理事件，要求美方撤回不合理和不符世貿規則的做法。

他補充，特區政府已作出幾手準備，希望能取得正面回應，否則會根據世貿爭端解決機制採取行動。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡