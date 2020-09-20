警檢100公斤半製成氯胺酮　26歲男涉販毒被捕

▲ 警方毒品調查科上周五突擊搜查觀塘偉業街工廈一劏房倉庫，檢獲約100公斤疑含氯胺酮成分粉末。（資料圖片）

警方毒品調查科上周五（18日）展開反毒品行動，突擊搜查觀塘偉業街工廈一劏房倉庫，搜出約130公斤由泰國空運抵港的粉末，當中約100公斤懷疑含有氯胺酮成分，相信經提煉後可製造50公斤氯胺酮，市值約2300萬元。行動中警方拘捕一名26歲姓周男子，將暫控一項販毒罪，明日（21日）在觀塘裁判法院提堂。

警方毒品調查科人員根據線報及調查後，上周五（18日）晚上約11時進行打擊毒品行動，突擊搜查觀塘偉業街工業大廈一個約200呎的劏房倉庫。行動中，人員檢獲約130公斤粉末，當中約100公斤的粉末懷疑含有氯胺酮成分。初步調查相信粉末加工後可製成約50公斤氯胺酮毒品，市值約為2,300萬元。

毒品調查科行動三組高級督察陳熾華表示，被捕人為販毒集團成員，租用上址僅數日，檢獲的粉末由泰國空運抵港。他說毒販會將毒品半製成品包裝成合法的化妝品粉末作為掩飾，選用大型及知名度高的物流公司運送毒品到港，意圖減低執法人員的懷疑，逃避偵查。

他又指，該批毒品呈半製成狀態，屬比較罕見，需要加工程序提煉，但毒品加工過程涉及大量化學溶劑及化學粉末，可能產生熱力、強烈化學反應、火花及毒氣，危險性高。

警方說，在疫情期間，各國收緊人流管制，毒販透過人偷運毒品的難度增加，因此改為將毒品包裝成合法商品，偷運進入本港。警方呼籲業界，如發現可疑貨物，應提高警覺、及早報警。

警方又重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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責任編輯：陳子謙