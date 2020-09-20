【新冠肺炎】今日新增23宗確診個案涉4宗本地感染　今日不設疫情記者會

▲ 9月20日有23宗確診個案。

新冠肺炎疫情再現反覆，今日新增23宗確診個案，屬連續第二天確診宗數回升；當中有4宗屬本地個案，涉與早前確診個案相關，另有19宗屬輸入個案，今日衞生防護中心及醫管局將不會召開疫情記者會。

今日新增個案中，有4宗屬本地感染，由檢疫中心送院，均與早前確診個案相關，包括大圍交通城工業大廈群組再多2名患者家人確診；而早前確診的旺角創興廣場「盈館」女員工，亦再有2名同住家人確診。

本地新增個案：

第5021宗、第5022宗：12歲女童及43歲女子，均居於石硤尾石硤尾邨美賢樓，一直無病徵；大圍交通城工業大廈群組第4977宗確診的45歲男員工亦居石硤尾邨美賢樓，其一名同住家人19歲女子(第4993宗)及後亦確診

第5023宗、第5024宗：22歲男子及58歲男子，均居於砵蘭街300號，一直無病徵；屬早前確診的旺角創興廣場「盈館」女員工(第4992宗)及第4996宗確診患者的同住家人。

連同新增19宗輸入個案，本港累計個案已達5033宗，包括5032宗確診個案及一宗疑似個案。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡