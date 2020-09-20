【新冠肺炎】今日新增19宗輸入個案　包括3名外傭及1名海員

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增23宗新冠肺炎確診個案，包括4宗與早前個案相關個本地感染，及19宗外地輸入個案，本港累計個案已達5033宗，包括5032宗確診個案及一宗疑似個案。

今日新增輸入個案中，涉及3名外傭及1名海員，4人均於9月18日抵港；另有4宗本地感染個案，涉與早前確診群組相關，詳情請見：【新冠肺炎】今日新增23宗確診個案涉4宗本地感染 今日不設疫情記者會

新增輸入個案詳情：

第5012宗：40歲男子，為外藉傭工，於9月18日乘搭AI310航班由印度抵港，一直無病徵

第5013宗：36歲菲藉女傭，一直無病徵，於9月18日乘搭HX782航班由菲律賓抵港

第5016宗：40歲菲藉女傭，一直無病徵，於9月18日乘搭BR871航班由菲律賓抵港

第5015宗：29歲男海員，於9月18日乘搭CX922航班由菲律賓抵港，同樣一直無病徵

【新冠肺炎】民航處禁國泰港龍吉隆坡航班抵港14天 曾接載5名確診乘客

餘下15宗輸入個案中，有7人均由印度抵港者確診，介乎5歲至63歲；7人由尼泊爾抵港後確診，分別由尖沙咀最佳盛品酒店及九龍城富豪東方酒店送院，介乎14歲至72歲。至於第5025宗確診的62歲男子，於瑞典抵港，9月17日發病。

衞生防護中心稱，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳正怡