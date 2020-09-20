【肉身護弟】媽媽患抑鬱離家出走 10歲哥哥煮麵釀火警捨命護弟嚴重燒傷

▲ 火警現場被燒成灰燼。

南韓仁川市日前發生嚴重火警，一對年幼兄弟在火警中嚴重燒傷。警方調查發現卻揭發這宗令人心酸的悲劇，該對年幼的兄弟媽媽患上抑鬱症，經常離家出走，留下兄弟二人自己在家照顧自己，事發當天10歲哥哥打算煮泡麵醫肚，豈料發生火警，哥哥為了保護弟弟直接用身體擋在前面，不幸的是，兄弟二人依然嚴重燒傷。

綜合南韓傳媒報道，事發9月14日上午，該對年僅10歲與8歲的男童因母親不在家，餓到自己開火煮泡麵吃，豈料處理不慎而釀起火災，哥哥立即打電話報警，但只是不停地喊「救我」，卻未能即時說出地址，消防員其後到場撲滅火警，並將兄弟二人救出，其中哥哥嚴重燒傷，現時仍在ICU搶救。

根據消防員形容，當火勢一發不可收拾後，哥哥馬上用全身的力量緊緊抱弟弟，導致上半身嚴重燒傷，而弟弟上半身雖只有輕傷，但腿部也出現燒傷。

警方深入調查發現，該對兄弟與母親相依為命，家中經濟情況並不寬裕，每月靠領取政府低收入戶補助維生，一日三餐只靠著牛奶、泡麵果腹，更被南韓媒體形容為「泡麵兄弟」。因最近疫情肆虐，校園只提供網上課堂，兄弟二人只能待在家中。

不幸的是，小兄弟的媽媽患有情緒病，經常離家出走，更一走就是數日，更多次被投訴虐待兒子及疏忽照顧兒子，但兄弟非常懂事，不願媽媽接受懲罰，經常自己照顧自己，當局只能作相關勸告。兄弟的鄰居表示，兄弟的媽媽不會主動與人交流，她們經常見到兄弟自行外出購物。

仁川當地的官員表示，媽媽在疫情期間沒有申請學校的照料教育，當地疫情辦公室曾經建議她將孩子送到就近的兒童中心，不僅有人可以幫忙照顧還可以提供食物，但媽媽一拖再拖，遲遲沒有提交文件，才造成悲劇。

據悉，兄弟的母親得知兒子被嚴重燒傷的消息後，現時已到醫院照顧兒子。為了救助無辜的孩子，仁川消防局決定開始募款，希望能湊齊500萬韓元（約4萬港元）的治療費。

責任編輯：王明芳