市建局盼中環街市大樓明年第三季正式營運　圍板已拆封卻惹野鴿聚集

▲ 中環街市2樓的全天候24小時行人通道上周五對外開放。（市建局圖片）

市建局稱，中環街市大樓爭取最快明年第三季，開始正式營運；本月初已展開招標程序，挑選營運機構，料明年首季選出有關機構。

市建局行政總監韋志成今（20日）於網誌稱，上周五已重開2樓連接中半山及恒生銀行總行的24小時行人通道，通道已經翻新，屬永久性質，他相信可方便市民，提供舒適步行環境。通道會繼續進行修繕和裝修工程，例如牆壁美化、修補路面瑕疵等。

1990年代配合中環至半山扶梯系統啟用，中環街市大樓2樓行人通道的購物走廊，現已拆卸商舖間隔，通道現在重新呈現原建築物結構，即由混凝土樑柱組成的開放式柱網風格；而日後中環街市投入營運，2樓的商店和食肆亦會改為開放式設計。韋認為，自然光可從外圍及面向中庭牆身的窗戶，引進行人通道。

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行人通道設有新公廁，下月開放使用後，現時位於德輔道中的公廁便會關閉，以開展第二階段復修。

韋志成又提到，街市大樓拆除圍幕及工程圍板後，再出現野鴿聚集，引致衞生問題。市建局正跟漁護署及食環署等部門溝通，研究減少野鴿聚集的可行措施；而工程團隊亦會探索是否有新技術，期望有效解決問題。

市建局不會以盈利主導營運方向，將以只收回日常保養和管理成本原則，釐訂項目營運所收取的租金收入，期望日後的營運機構能夠發揮創意，靈活運用新大樓，將街市成為中環新地標。

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責任編輯：吳卓峰