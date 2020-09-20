【食不安心】茶餐廳食沙嗲牛肉麵配凍奶茶　港男接連發現曱甴：一炮雙響

▲ 茶餐廳食沙嗲牛肉麵配凍奶茶，港男崩潰接連發現曱甴。

新冠肺炎疫情下，食肆環境衛生比平時更為人關注。本港有網民圖文並茂分享自己的經歷，生聲稱在黃大仙一間茶餐廳堂食沙嗲牛肉麵及凍奶茶，卻接連在食物中發現曱甴，令他感到困擾，更戲稱是「一炮雙響」，再度引發網友留意食安問題，更呼籲樓主要向食環署舉報情形。

該名男網民昨日在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖，隨附兩張照片，相中一碗沙嗲牛肉麵及一杯凍奶茶中，分別有兩隻曱甴，而食物旁有一張收據，顯示樓主是在黃大仙一間茶餐廳用膳時遇到這嚇人情形。

不少網民留言，紛紛呼籲樓主要向食環署舉報情形：「成間舖都係小強，一定要通知食環！」、「打比（畀）食環啦！」、「又貴又污糟！報食環！等佢檢討下亁淨啲！」有街坊就指責該食店衛生環境欠佳：「呢間野之前有人確診都唔閂鋪，加上又污糟...仲有人敢去」、「我都試過！好耐之前外賣肉丁米，差唔多食晒先見到小強，之後black list咗，呢間真係好污糟。」

有網民就認為「應該唔止得兩隻，咁睇法應該仲有一隻或幾隻，相信係一個家庭」，另有網民也分享自己在鑽石山另一間餐廳，發生的一次相同恐怖經歷：

飲朱古力，啜咗隻小強入口，再咬開一半，發覺唔對路吐出來先知係小強⋯⋯即刻數數啲腳齊唔齊。

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責任編輯：羅嘉欣