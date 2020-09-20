疫情下4成家庭收入減少　逾9成家長認為子女更需要學習理財

▲ 香港家庭教育學院副主席余榮輝（中）指，疫情下不少家長因為收入減少或憂慮工作前景等而感到有家庭壓力。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情下，有調查發現逾4成學生家長表示家庭收入減少，近8成家長因經濟改變為家庭關係帶來壓力，雖然逾9成家長認為疫情令子女更需要學習理財，惟家長及學校過去均較少向學生講授理財知識，香港家庭教育學院本月推出免費到校的親子理財教育活動，助建立正確理財知識。

學院於本月5日至14日以電話訪問隨機抽樣訪問子女就讀中小學或幼稚園的553名家長，42%受訪家長表示疫情下家庭收入減少，但整體近8成家長指疫情下經濟轉變對家庭關係帶來壓力，分數介乎3至5分（以5分為滿分），33%成更給予最高5分。

逾9成家長認為疫情帶來的經濟轉變，令子女更需要學習理財，雖然接近全部（99.7%）受訪家長均認為「家長」在理財教育的角色重要，但35%成家長表示在過去一年「甚少」或「從不」與子女討論理財，85%家長反映學校亦「很少」或「從不」舉辦親子理財教育活動。41%家長亦指其子女「很少」或「從不」儲蓄。

雖然約一半受訪家長指疫情下收入不變，小部分（7%）更不跌反升，但大部分家長仍感到有壓力。香港家庭教育學院副主席余榮輝估計，與憂慮經濟前景差有關，例如部分僱主選擇不參加新一輪保就業計劃，令僱員擔心公司有意裁員；家長壓力來源也「未必100%純粹來自收入」，包括在家工作「24小時on call」令工作時間增加，也會造成壓力。

他指出，疫情下家長被降職甚至解僱，與家中「四大長老」缺乏溝通亦可能造成更大家庭壓力，「開源節流」是最佳解決辦法，但家長也未必知道如何做到，例如近日有新款電子遊戲機面世「今日仲係咪要追求呢？」他又提到部分家長的理財知識不足，例如有家長不懂時下流行的虛擬貨幣等，未必能夠跟就讀高中子女談理財，「想傾嘅話第一件事家長要裝備知識」。

學院本月起至明年8月推出「CEO親子財商大使培育計劃」免費到校服務，以家長講座及親子工作坊等幫助學生建立正確金錢及理財觀念，服務對象為3至15歲的幼稚園幼兒班（K1）至中三學生阿其家長，最多供20間學校參加，現正接受報名。

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記者：馮琪雅