【願望達成】腦癌父僅剩數周壽命盼看兒子比賽　機師開私人飛機接送赴賽場圓願

▲ 父子在賽場見面時的一個深深擁抱，讓不少網民大呼感動。

對於身患重病的父母而言，最放不下心的始終還是自己的孩子。美國一名50歲的父親不幸患上腦癌，壽命僅剩數周。而讓他念念不忘的，是他始終想在離開人世前可親眼看兒子的出場比賽，最終當地一位私人飛機機師得悉情況後，便決定把他載往兒子的比賽場地，父子在賽場時見面的一個深深擁抱，已經勝過千言萬語。

據美媒《CNN》報道，50歲的Scott Sullivan今年8月初被診斷出患有罕見的癌性腦膜炎 (Leptomeningeal Carcinomatosis)，癌細胞已沿腦脊髓液擴散至腦部及脊柱，影響中樞神經系統，病情已屬末期，他更被醫生告知可能僅剩數周壽命，需轉介至寧養院療養。

然而，已接受自己命不久矣的Sullivan，始終希望自己能在臨終前親自到場觀看兒子的高中美式足球首場球賽。不過，由於兒子的首場賽事需作客比賽，作客的賽場距離十分遠，需3.5小時車程，Sullivan甚至一度考慮自己開車去，但負責照顧他的寧養院護士Jerree Humphrey，得悉情況後只能無奈拒絕。

不過，Humphrey沒有因此而放棄，反而聯繫上當地的機場尋求協助。數天後，有私人飛機機師表示願意接載Sullivan前往賽場。抵達賽場後，Sullivan被安排遠離觀眾的一處小山坡觀看兒子比賽。

當兒子看到父親來到現場後，亦忍不住跑出球場，把父親一擁入懷。Sullivan事後感嘆：

任何言語也無法形容我當時的感受，能夠看到兒子真的太高興了！

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責任編輯:羅嘉欣