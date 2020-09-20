【新冠肺炎】醫管局即將逐步恢復公立醫院非緊急服務　研究恢復非急症醫院探病安排

▲ 鯉魚門社區隔離設施和亞博館社區治療設施總共有逾900名病人接受治療。（醫管局行政總裁高拔陞網誌）

新冠肺炎疫情未止，醫管局行政總裁高拔陞表示，公立醫院即將會逐步恢復早前暫停的非緊急服務，亦正研究恢復非急症醫院探病安排的可行性。他強調，必須謹慎處理有關安排，大原則是盡量減低對病人影響的同時，亦必須避免增加院內感染的風險。

公立醫院自9月初起為所有臨床情況合適的病人安排檢測。高拔陞表示，理解不同持份者的關注，最近亦已跟進相關安排，醫護人員會按臨床需要，盡量為病人出院前安排測試，亦會將病人住院期間接受過的病毒測試結果紀錄在出院文件中。

醫管局在第三波疫情開始後，在22間普通科門診診所派發約5萬個樣本瓶，經檢測約3.2萬個樣本後找到60多位確診病人。高拔陞指，在9月底前，派發樣本瓶的普通科門診會增加至約40間，長遠更希望其他運作上合適的診所都可以配合安排，透過持續社區檢測可有效搜尋隱形病人。

他又指，本港要為未來可能持續出現的疫情做好準備，特別是檢測策略和硬件設施建設方面，更需要作出針對性的調整，包括繼續加強化驗監測高風險群組，特別要加強對長者的保護；同時要繼續加強公立醫院接收病人的能力；以及在照顧確診病人的同時，亦必須繼續維持醫院對其他病人的醫療服務。

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記者：陳子謙