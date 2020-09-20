【反黑路人甲】王浩信有望憑「細倫」再挑戰視帝 入行15年Vincent捱過低潮終成實力男一

▲ 王浩信會否有機會憑《反黑路人甲》提名視帝？

《反黑路人甲》於前晚大結局，王浩信演的細倫雖然艷福無邊，但最後一次過被4個女主角拋棄，留下餘韻的結局令不少網民有不少聯想。

現年37歲的王浩信，憑《反黑路人甲》人氣再度急升，而另一新劇《踩過界II》亦快播出，王浩信入行十多年，升任實力男一之餘，亦有望繼17年《踩過界》後再挑戰視帝寶座。

王浩信在《反黑路人甲》重現《流氓大亨》加《喜劇之王》，一次過向萬梓良和周星馳致敬，獲不少觀眾讚表現出色 。

▲ 王浩信貼出多張《反黑路人甲》演員合照。（取自IG）

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王浩信在劇集播完後亦依依不捨，在社交平台貼出多張《反黑路人甲》演員合照，並留言：「多謝大家對過去30集 #反黑路人甲 的支持，希望我們的努力能讓大家笑過感動過，也非常榮幸能和一個這麼好的團隊合作，感謝每一位傾力演出，時間過得很快，曲終人散，希望很快有緣再見！adios!」

曾戶口僅餘雙位數

王浩信演《反黑路人甲》張細倫入型入格，事實在演藝歷程亦捱了多年，王浩信原是平面設計師，因外型不俗，對音樂有興趣，05年被唱片公司發掘當歌手。

雖然出過碟又拿過新人獎，可是樂壇發展不容易，早前王浩信接受TVB《Star Talk》訪問，指初入行時因為工作不多，收入難以維持生計，曾試過銀行只剩雙位數，要省吃省喝，幸而自己沒有家庭負擔，才可以繼續追夢。

重溫《反黑路人甲》花絮照

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王浩信亦曾提及，最窮困試過做完運動，想食一碗公仔麵的錢都付不起，不過圈中不少好友都鼓勵自己，他也給自己一個期限，若30歲做不出成績，便重拾老本行平面設計工作。

《踩過界》成視帝

08年王浩加盟TVB主力拍劇，但一直只做配角，至2012年拍台慶劇《名媛望族》，才有更多戲㤋，劇中他演劉松仁兒子Jimmy，曾因劇情被劉松仁怒摑13巴，成為不少網民惡搞片段，有指浩信更被劉松仁打到顎骨移位！

2013年演台慶劇《法外風雲》，王浩信再被飾演媽媽的謝雪心，連摑23巴掌，從此網民為他封上「兜巴信」稱號。

▲ 憑《踩過界》成視帝。

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捱至2016年，王浩信演出機會漸多，如在《EU超時任務》的「渠頭」一角，甚受歁迎，並跟同劇朱千雪在台慶頒獎禮中獲「最受歡迎劇集搭檔」獎；2017年《 踩過界 》中挑戰盲人角色，終榮獲視帝殊榮，吐氣揚眉。

雖然事業有成就，但跟陳自瑤結婚並育有一女的他，近年常被指夫妻感情有變，不過王浩信及Yoyo從未正面回應事作。

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早前浩信為《反黑路人甲》宣傳，被問到跟太太的關係，他也強調不想談論，相信現階段王浩信希望事業為重，家庭事盡量低調。