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【抗癌鬥士】李明蔚眾籌望試新治療獲多方捐款　馬浚偉再次打氣支持Sarena：要養好身體

健康 16:36 2020/09/20

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馬浚偉再次打氣支持Sarena。

患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症的歌手李明蔚（Sarena）抗癌8年，病情一直反覆，她昨日在網上公開短片親述病情惡化，亦感性表示「深信希望在明天」，指自己還有許多事情想做，希望得到大家捐助，讓她嘗試新的治療方法。Sarena今日再在Facebook發文感謝多位好友幫助捐款，獲眾多網民鼓勵，當中包括一直身體力行，很支持Sarena的馬浚偉也留言打氣。

Sarena今天下午在Facebook發文指，收到很多朋友捐款和支持：

感恩！感激不盡！很快收到很多朋友的捐款和支持！最感動是能夠得到大家的愛！真的感到很溫暖！因為我體力有限未能親自謝謝大家！我在這裡衷心感謝感謝感謝您們每一位。

她並標註，因為媽媽有時候工作較繁忙，可能會遲點回覆網友，希望大家能見諒。帖文引起廣泛關注，眾人留言支持Sarena，當中包括一直很支持她的馬浚偉也即時留言：

Sarena妳唔好理啦，交俾媽咪同Daddy佢哋搞啦，你自己最緊要養好身體，準備充足營養，再等候接受治療的機會！聽話，盡量糟肥啲自己知嗎？

Sarena隨後回覆：「知道馬仔哥哥」。馬浚偉日前在個人社交平台已開Live開金口，唱兩個多小時為助Sarena籌醫藥費。當時他指自己與李明蔚有特別的緣份，又指她說話有困難，有寫文字給他交代身體變差。他明白Sarena的抗癌路是很漫長，因為自己的家人都先後患癌，因此他特別明白家屬心情。

8年抗癌路

李明蔚昨日在網上公開短片，講述自己病情及心聲，指自己自從2012年發現患上罕見嘅「鼻咽腺樣囊性癌」，從來沒有想過放棄，與癌共存，面對自己的人生。8年來曾經試過許多不同治療，近日病情轉差：「開始唞氣唔順，心口痛，器官脹大，令我日常生活都開始有困難！」

但她表示仍然深信希望在明天：「因為我仲有好多嘢想做，唔想爸爸媽媽再為我粗心，好想減輕佢哋負擔！我知道有一種叫免疫細胞治療，價錢都很昂貴，但有一絲希望我都想去嘗試，好想可以延長生命！」

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責任編輯：羅嘉欣

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