深水埗公園增建共融遊樂場　料2022年第三季完工

▲ 政府於屯門設置全港首個共融遊樂場，之後會在深水埗增設同類設施。（資料圖片）

康文署擬將深水埗公園內的遊樂設施，改造為共融遊樂空間，增建親水設施、沙池，以及多種鞦韆、不同高度滑梯、氹氹轉、彈床等設施。工程由政府撥款興建，改造工程預計2021年第一季開展，2022年第三季完成。

深水埗公園新建的共融遊樂空間，以「大自然主題」為設計概念，並以「水」、「沙」和「植物」為主要設計元素。遊樂空間將分別設置親水設施和沙池，讓使用者盡情享受嬉水和玩沙的樂趣，既可啟發想像力、亦促進使用者之間的互動交流。另外，遊樂空間將設置草地和主題種植，為使用者提供舒適的自然遊樂環境。

為使共融遊樂設施更具吸引力及挑戰性，該遊樂空間將設置多種類型的鞦韆，以及多條不同高度的滑梯，讓使用者在遊玩時更添趣味。遊樂空間亦將設有攀爬繩網、氹氹轉、彈床、觸感活動組件等，以及健身區和長者健身園地，使用者可因應各自的能力和喜好，按個人喜好選擇遊樂設施。

因應工程，公園內部分健身設施亦會因應遊樂空間布局，需作出相應規劃改造。政府期望使用者在享受遊戲樂趣的同時，從中亦可學習到不同的技能，讓身心及體能得到均衡發展。

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責任編輯：吳卓峰