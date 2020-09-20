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去K房不唱K　財爺︰呢首歌唔啱Key

政治 17:51 2020/09/20

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

陳茂波上周五巡視銅鑼灣一間卡拉OK的復業情況。（短片截圖）

港府上周五進一步放寬防疫措施，酒吧、卡拉OK等可在特定條件下重開，財政司司長陳茂波當日特意到一間卡拉OK，了解其營運情況，不過當卡拉OK負責人邀請財爺一展歌喉時，財爺卻稱「未學」、「呢隻唔啱Key」。

財爺網誌今日附上一條短片，是財爺上周五巡視銅鑼灣一間卡拉OK的復業情況，入到K房，卡拉OK負責人拿出歌單讓財爺試下唱，問第一首時，財爺謂「未學」、問第二首時，財爺則稱「未聽過」，再問另一首時，財爺又謂「呢隻唔啱Key」。片段完結前，都未見財爺開金口。

雖然不知道財爺最後有無高歌一曲，但據悉，當日財爺和同事有在卡拉OK消費，點了飲料和小食，並和店員交流，有店員稱，這幾個月好難捱，雖然有底薪，但亦要外出兼職，因為家中有6個人等著他養，收入大減，只好動用平時的積蓄。

一向喜歡唱歌的港區全國人大代表譚志源，也在卡拉OK復業後，趕着去「開聲」，譚志源在社交網站上載自己去唱K的相片，相片所見，當時譚志源正在唱彭羚的「囚鳥」、下一首則是李宗盛的「飄洋過海來看你」，似乎對經典金曲情有獨鐘。

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撰文 : 傅流螢

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