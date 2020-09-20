【生死教育】與丈夫協議若離世絕不隱瞞兒子　Ella陳嘉樺：死亡跟無常離我們很近很近

▲ Ella抒發個人生死觀。

「小鬼」黃鴻升9月16日在台北寓所猝逝，終年36歲，多位圈中好友沉痛不已。組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）近日出席活動，談及對小鬼離世引起的看法，也抒發了個人生死觀。Ella表示，死亡不會因為年輕，就跟自己沒有關係，她亦曾跟丈夫說，如果自己離世，一定不可隱瞞兒子，讓兒子跟自己說再見。

Ella在活動上被問到對小鬼離世的感受，她表示非常難過：

說真的我不認識他（小鬼），我跟他的交集就是在節目上。因為他的事情，我就回想他跟我的互動，我記得都是好，他是一個很體貼的人。

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她分享對生死的一些看法：「其實死亡跟無常這件事情，離我們很近很近。它一直存在，不會因為你年輕、沒老去，就好像跟你沒有關係。」Ella也曾想過，如果這件事發生在她身上，她首先就想到自己年幼的兒子會不知怎麼面對，於是她也有跟老公講過：

我說我如果哪一天真的走了，我說你一定要把勁寶（Ella兒子）帶到我身旁。你一定要讓他摸摸我的身體，讓他跟我說再見。

她認為不能欺騙孩子，必須讓他面對。而她在訪問時，也引述自己看過一套電影深刻對白指，人生最大罪過，是把孩子帶到這個已知要走向毀滅的世界。其時她有些哽咽，但就指：「即便一起面向世界末日，至少我們是一起的。」

她亦表示，小鬼離世引發一片哀悼，相信他會不捨家人朋友，但表示他留下來的都是美好：「希望鬼哥自己也可以放下這一切。」

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責任編輯：羅嘉欣