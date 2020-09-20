旺角安老院鼠患嚴重　涉派錯藥致院友昏迷2個月　遭社署發警告信

▲ 陳婆婆居於松山府邸，家屬在7月發現院舍內多次有老鼠（紅圈示）出沒。（事主提供圖片）

本港再有安老院的環境、管理出現問題，位於旺角窩打老道的政府甲一級買位院舍「松山府邸」發生懷疑派錯藥事件，導致一名8旬婦昏迷至今達2個月；院舍又被指管理有問題，院舍鼠患嚴重老鼠橫行，亦曾遺失大批院友的身分證。社署回覆查詢時指已就錯派藥物事件向院舍發出警告信，亦已要求院舍採取改善措施跟進鼠患問題，亦證實該院曾遺失院友身分證，有關員工的案件已進入檢控程序。

現年84歲的陳婆婆在2016年入住松山府邸，起初院舍服務及環境不錯，而她患有高血壓、心房顫動及糖尿病，血糖處於邊緣水平但無需服用糖尿藥。不過，陳婆婆在今年7月底突然昏迷，心跳頻率、血糖非常低及呼吸氣促，需送院治療。醫生起初懷疑陳婆婆再次中風，但化驗後發現事主體內有醫院處方以外的藥物，包括糖尿病藥和血壓藥物，惟家屬亦無自行買藥服用，故醫院將事件通報社署跟進。陳婆婆至今仍然昏迷。

▲ 不同日子均有出現老鼠蹤跡。（事主家屬提供圖片）

此外，家屬曾在去年聽過陳婆婆反映有老鼠走過心口，當初以為是她有幻覺；但家屬在今年1月曾因陳婆婆身體轉差而在床位旁安裝攝影機，之後聽說有其他家屬反映院舍鼠患嚴重，更有老人家活生生打死老鼠。他們於7月翻查攝影機片段，才發現攝影機多次拍攝到有老鼠出沒，遂向院方反映情況，院方雖有聘人滅鼠但成效不佳。

家屬又反映，院舍在今年6月曾遺失一批院友的身分證，需要暫領「行街紙」代替，批評院舍管理混亂。

社署回覆查詢時證實以上事件，安老院牌照事務處在8月初接到藥物事故通報，調查後已就錯派藥物事件向院舍發出警告信；而牌照處於去年9月知悉有關鼠患問題後，一直作出跟進，要求院舍採取改善措施，據了解，院舍的鼠患問題雖仍未徹底解決，但已有所改善，院舍會繼續處理和解決鼠患問題；牌照處亦會繼續跟進。

▲ 老鼠更曾走上院友床上。（事主家屬提供圖片）

此外，社署指涉事院舍於本年6月上旬向牌照處報告遺失了一批住客的身份證，並懷疑事件與一名已離職的員工有關，院舍已就該事件報警及聯絡入境事務處作出跟進，據了解，有關員工的案件已進入檢控程序。

協助個案的社區組織協會指，個案顯示社署對於安老院舍的監管不力，建議政府將註冊藥劑師及配藥員加入院舍最低人手要求，定期覆檢長者用藥清單，並資助院舍更新藥物管理系統；另應加強突擊巡查院舍，並引入扣分制，加強罰則。

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記者：徐紹軒



