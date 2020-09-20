北區醫院設調查小組檢討血漿報銷事故　並向捐血者及市民致歉

▲ （經濟日報資料圖片）

北區醫院血庫職員遺漏致血漿「報銷」，北區醫院血庫職員完成4包血漿登記程序後，因溝通問題未有將血漿存放於指定冷藏庫，血漿連同運送箱翌日原封不動歸還紅十字會輸血服務中心，相關血漿因置於室溫過久需報銷。院方對事件非常關注，事件中無影響病人治療，又已設調查小組深入檢討接收及處理血製品流程。

消息：北區醫院血庫員工遺留血漿未及存冷藏櫃 4包血漿需報銷

北區醫院血庫職員本月8日為紅十字會輸血服務中心送抵醫院的4包血漿完成登記程序後，因溝通問題未有將血漿存放於指定冷藏庫，遺留於運送箱內，翌日原箱運返輸血服務中心；院方同日接獲輸血服務中心通知始揭事件，惟由於有關血漿已放置在室溫超過30分鐘，不適宜使用。

據知，當日亦有紅血球及血小板等血製品運到北區醫院，惟職員有將紅血球及血小板放入冷藏庫，僅遺漏該4包血漿。院方表示，院內血庫定期接收輸血服務中心的血液製品，以保持足夠儲備，強調血庫一直有充足血漿存量，是次事件並沒有影響病人治療。

北區醫院對事件非常關注，又向捐血者及市民致歉，並已於今日向醫管局通報，及成立調查小組，深入檢討血庫接收及處理血液製品的流程，提出改善措施，並會加強職員就事件呈報機制的培訓，避免同類事件再次發生。

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記者：陳正怡