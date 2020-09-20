【復課】不少中學將混合網上模式為高中生補課　津中議會倡政府資助所有學生買電子學習裝置

▲ 香港中學校長會署理主席連鎮邦表示，不少中學研究為高中生以混合模式，在恢復半日面授課堂後，於下午安排網上實時課堂。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園周三（23日）起分階段恢復半日面授課堂，香港中學校長會署理主席連鎮邦今（20日）出席電台節目指，不少中學正研究為高中生以混合模式授課，即在上午完成半日面授課堂後，於下午安排網上實時課堂，料情況將持續一段時間，以取代回校補課。他亦關注高中生要為公開試備戰，期望考評局及教育局盡快公布2022及2023年的文憑試安排。

網上開學至今半個多月，不少學校安排網上實時授課，香港資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，學校應就復課後的考試安排與家長溝通，若小六生在12月初要考呈分試，學校可向家長保證，考試範圍只包括面授課堂內容，讓家長感到公平，至於網課教授的內容，則不應納入考評重點。

疫情下網上教學揭示數碼鴻溝等問題，出席同一節目的香港津貼中學議會主席潘淑嫻認為，應以疫情為契機，發展電子教學，議會已就下一份施政報告提交建議，希望政府資助所有學生購買電子學習裝置，及設恆常撥款提升學校硬件。

周三首階段復課前，周一及周二繼續有部分學校安排小部分學校回校參加活動半日，以張勇邦任教的小學為例，這兩天會安排小一學生回校體驗校園生活。

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責任編輯：馮琪雅