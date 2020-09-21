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【代父出頭】陳惠敏患肺癌疑被人利用籌錢　女兒登門理論起衝突被警拘捕

娛樂 10:28 2020/09/21

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

陳惠敏女兒涉襲擊和刑毀被捕。

陳惠敏早前承認患肺癌，同時並指一名游姓男子藉此招搖撞騙向陳惠敏的朋友借錢作醫藥費。於是陳惠敏女兒陳映諭（原名陳鳳儀），在個人社交平台公開游姓男子樣貌（面容打格），之後該名男子回應帖文，並指會保留法律權利以及要求賠償。

日前有消息指，陳映諭與母親登曾門找游先生理論欲討公道，期間有人疑出手掌摑對方，以及寓所花樽被毀。

之後，陳鳳儀涉嫌普通襲擊及刑事毀壞被捕，現保釋候查。據報道指，游姓男子表示曾遭掌摑，已交由律師處理，同時望與陳惠敏和好。

陳惠敏一家四口。

【戰勝癌魔】陳惠敏承認患肺癌稱已痊癒　與攜手行半世紀老伴入紙結婚

武打影星陳惠敏曾透露年輕時為及中投身社會，於是在身份證明文件上報大歲數兩年，所以外間一直以為他今年77歲，實質現為75歲。

年輕時曾經是「古惑仔」的他，17歲決定投考懲教，後來因常被誤會是獄中青年犯於是轉職警察，建立人脈後又投身「江湖」，其人生可謂非常傳奇。

女兒Didi與父親感情要好，視陳惠敏如偶像。（取自facebook）

之後陳惠敏受到圈內導演邀請拍戲，惠敏哥覺得好玩於是決定投身電影圈，多年來接演過上百部電影比如《古惑仔3之隻手遮天》等，大多都是演黑幫大佬、義氣大哥等。

現時75歲的惠敏哥，依然活躍於娛圈，偶而接拍電影或接受訪問，健康狀況似不俗。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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