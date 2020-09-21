【婚變疑雲】柳俊江太太未受婚變傳聞影響心情　柳太雷康怡風騷嘟嘴為男友人慶生

▲ 柳俊江與結婚十年太太鬧婚變，柳太風騷嘟嘴為男友人慶生。

前TVB主播柳俊江（柳爺）被爆出月初與一名男子在官塘涉嫌打鬥被捕，隨後更有消息指柳爺與結婚十年的太太雷康怡（Florence）鬧離婚。事後柳爺承認與太太男友人發生衝突，但未有回應婚變之說。報導無損柳太心情，昨晚見她分享嘟嘴與為男友人梁戈華的慶生合照，表現風騷。

柳俊江上周五被爆出涉嫌因打鬥被捕，據報於本月9日在觀塘偉業街金洋茶室內，柳俊江太太雷康怡與一名25歲的男友人用膳，柳俊江突然出現並與該名25歲無業男子發生爭執，接連互毆，最後報警處理。

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▲ 柳俊江與太太結婚十年，二人育有一對子女。（instagram圖片）

事後柳爺在社交平台發文承認發生衝突，並為自己的行為感到抱歉。

事件曝光後同時有消息指，柳爺與結婚十年的太太雷康怡早已分居，不過二人未有就此事作出回應。

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▲ 柳太表現風騷，未受婚變報導影響心情。（instagram圖片）

雷康怡於昨晚（9月20日）10時多，發放一張與男性的合照，手拎著小片蛋糕的柳太上身傾向該名男子，柳太擺出她的招牌「嘟嘴」模樣，男友則撟起雙手露出微笑。柳太寫道：「與男友人慶祝生日」，更著大家追蹤男友人所屬樂隊的社交帳號，非常懂得利用人氣宣傳。

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照片中的男子是已婚的音樂人Kent（梁戈華），他曾跟周柏豪、謝安琪、許廷鏗等歌手合作，與太太結婚四年，二人育有一子，太太Pat（蔡佩兒）正日深水埗多用途旅舍「Wontonmeen」的創辦人。

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