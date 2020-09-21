【艾美獎】疫情影響改網上舉行　《Schitt’s Creek》掃喜劇組7個大獎

▲ 受疫情影響，今年艾美獎頒獎禮改網上舉行。（影片截圖）

年度美國電視劇界盛事艾美獎頒獎禮（Primetime Emmy Awards）於香港時間今早8時在洛杉磯舉行，因受疫情影響，頒獎禮改以線上直播方式舉行。

Jimmy Kimmel在洛杉磯隔空任主持，觀眾朗改放上明星的紙牌替代，眾星幽默穿著睡衣在家中透過視象亮相，Jimmy Kimmel戲稱：「世界可能很可怕，但沒有東西比電視更好。」

喜劇組由大熱人氣劇《Schitt’s Creek》連奪辦包括最佳喜劇、最佳導演、最佳劇本、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角及最佳女配角共7個獎項。