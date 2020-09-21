【艾美獎】疫情影響改網上舉行 《Schitt’s Creek》掃喜劇組7個大獎 娛樂 10:14 2020/09/21 分享： 熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ 受疫情影響，今年艾美獎頒獎禮改網上舉行。（影片截圖） 年度美國電視劇界盛事艾美獎頒獎禮（Primetime Emmy Awards）於香港時間今早8時在洛杉磯舉行，因受疫情影響，頒獎禮改以線上直播方式舉行。 Jimmy Kimmel在洛杉磯隔空任主持，觀眾朗改放上明星的紙牌替代，眾星幽默穿著睡衣在家中透過視象亮相，Jimmy Kimmel戲稱：「世界可能很可怕，但沒有東西比電視更好。」 喜劇組由大熱人氣劇《Schitt’s Creek》連奪辦包括最佳喜劇、最佳導演、最佳劇本、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角及最佳女配角共7個獎項。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 《TENET天能》男主角+《蜘蛛俠》Zendaya合演愛情片 Netflix天價2.3億購入 09:52 2020/09/16 《TENET天能》男主角+《蜘蛛俠》Zendaya合演愛情片 Netflix天價2.3億購入 【Netflix電影】喪屍片《Alive》乘《屍殺半島》熱潮上架 朴信惠+劉亞仁疫境求生 16:26 2020/09/10 【Netflix電影】喪屍片《Alive》乘《屍殺半島》熱潮上架 朴信惠+劉亞仁疫境求生 【HBO劇】《異形》導演列尼史葛拍科幻劇 《異星災劫》 人工智能變人類孩子父母 11:16 2020/09/14 【HBO劇】《異形》導演列尼史葛拍科幻劇 《異星災劫》 人工智能變人類孩子父母 新冠肺炎疫情 疫情 荷里活 電視劇 頒獎禮 電視台