  • 29°C
香港時間 : 2020921日 (一) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【離譜媽媽】BB車當滑板亂推無視途人勸阻　醉媽多次衝前將初生嬰摔出車外

親子 10:33 2020/09/21

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

俄羅斯一名媽媽喝醉後，把嬰兒車當滑板在坡道上亂推。

為人父母有責任保護孩子免受傷害，尤其嬰幼兒更需要父母呵護。俄羅斯卻有一名媽媽喝醉後，把嬰兒車當滑板在坡道上亂推，導致其初生孩子摔出嬰兒車外。

嬰兒摔出車外受驚大哭

據英國《太陽報》報道，事發於上周一（14日）在俄羅斯葉夫列莫夫（Yefremov）一個滑板公園，從現場少年拍攝的影片可見，當時一名身穿黑外套、螢光綠色短裙及穿上拖鞋的媽媽，喝得醉醺醺的樣子，她將嬰兒車推入滑板道，嬰兒車上有一名看來只有數月大的初生嬰兒。

媽媽連人帶車跌倒。（影片截圖）

這名媽媽推著嬰兒車向前衝，因為失去重心，她連人帶車跌倒，但她沒理會車上的嬰兒，只是將嬰兒車調整後繼續推上滑板道。最終嬰兒車再次翻側，嬰兒摔出車外，她抱起大哭的嬰兒。

懶理途人阻止繼續推

影片中可以聽到目擊者震驚的聲音，其中一名途人向當地媒體指出，她看到這件令人嚇壞的事件，並稱在該名媽媽第二次跌倒後，途人曾試圖從媽媽身上抱走哭泣的嬰兒，避免他再次受傷。

嬰兒摔出車外。（影片截圖）

可是媽媽拒絕把孩子交給途人，雙方開始爭吵，之後一名男子走近，並將醉酒的媽媽帶出滑板公園，事件才告一段落。拍片的少年表示：

我希望在網上發布這段影片後，她會失去父母的權利。

影片在網上傳開後，當地警方已就事件展開調查，暫時未發表任何評論。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【離譜媽媽】1周大男嬰遭放入購物袋帶出街　6孩媽媽辯稱︰我無BB車
10:25 2020/09/11
【離譜媽媽】1周大男嬰遭放入購物袋帶出街　6孩媽媽辯稱︰我無BB車
【離譜育兒】拍片單手捉腳倒吊6周大女兒　狠爸狡辯︰當馬騮養有助骨骼發展
14:39 2020/08/20
【離譜育兒】拍片單手捉腳倒吊6周大女兒　狠爸狡辯︰當馬騮養有助骨骼發展
家庭教育 兒童健康 網絡熱話 滑板 俄羅斯

最高瀏覽

【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】
13:40 2020/09/19
【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約23宗確診個案
11:34 2020/09/20
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約23宗確診個案
【富爸爸】張寶兒被指再獲父送豪宅作嫁妝 準新娘Bowie不怕袁偉豪有壓力
10:19 2020/09/20
【富爸爸】張寶兒被指再獲父送豪宅作嫁妝 準新娘Bowie不怕袁偉豪有壓力