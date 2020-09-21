【離譜媽媽】BB車當滑板亂推無視途人勸阻　醉媽多次衝前將初生嬰摔出車外

▲ 俄羅斯一名媽媽喝醉後，把嬰兒車當滑板在坡道上亂推。

為人父母有責任保護孩子免受傷害，尤其嬰幼兒更需要父母呵護。俄羅斯卻有一名媽媽喝醉後，把嬰兒車當滑板在坡道上亂推，導致其初生孩子摔出嬰兒車外。

嬰兒摔出車外受驚大哭

據英國《太陽報》報道，事發於上周一（14日）在俄羅斯葉夫列莫夫（Yefremov）一個滑板公園，從現場少年拍攝的影片可見，當時一名身穿黑外套、螢光綠色短裙及穿上拖鞋的媽媽，喝得醉醺醺的樣子，她將嬰兒車推入滑板道，嬰兒車上有一名看來只有數月大的初生嬰兒。

▲ 媽媽連人帶車跌倒。（影片截圖）

這名媽媽推著嬰兒車向前衝，因為失去重心，她連人帶車跌倒，但她沒理會車上的嬰兒，只是將嬰兒車調整後繼續推上滑板道。最終嬰兒車再次翻側，嬰兒摔出車外，她抱起大哭的嬰兒。

懶理途人阻止繼續推

影片中可以聽到目擊者震驚的聲音，其中一名途人向當地媒體指出，她看到這件令人嚇壞的事件，並稱在該名媽媽第二次跌倒後，途人曾試圖從媽媽身上抱走哭泣的嬰兒，避免他再次受傷。

▲ 嬰兒摔出車外。（影片截圖）

可是媽媽拒絕把孩子交給途人，雙方開始爭吵，之後一名男子走近，並將醉酒的媽媽帶出滑板公園，事件才告一段落。拍片的少年表示：

我希望在網上發布這段影片後，她會失去父母的權利。

影片在網上傳開後，當地警方已就事件展開調查，暫時未發表任何評論。

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責任編輯︰王明芳