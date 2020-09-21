【新冠肺炎】內地進口急凍魷魚包裝驗出新冠病毒　專家教放雪櫃前3招消毒

▲ 內地有進口急凍魷魚包裝被驗出新冠病毒

新冠肺炎疫情持續，吉林省扶餘市衞生健康局昨日（20日）發公告指，發現長春市有進口魷魚包裝對新冠病毒呈陽性反應，其中一件10公斤貨物已流入市面。美國一項研究發現，冠狀病毒可於雪櫃約4℃環境下繼續存活，將產品放入雪櫃前，應徹底消毒產品。

綜合內媒報道，扶餘市衞生健康局於20日接獲通報，指長春市1份進口魷魚外包裝被驗出新冠病毒核酸陽性反應。公告又指，凡於本年8月24至31日，曾往扶餘市傘家德大海鮮凍貨批發商店購買進口魷魚及食用過該批次產品的人士，須向居住地所在社區村屯登記報告，並主動往扶餘市疾病預防控制中心進行新冠病毒核酸檢測。當局呼籲，若出現發熱、咳嗽、乏力、腹瀉等症狀，立即到扶餘市人民醫院發熱門診求醫。

當居又提醒民眾，要進一步提高防範意識，戴口罩、勤洗手、不聚集、不吃冷凍海鮮食品，做好個人防護，保護自己及家人。若出現急性呼吸道症狀，要及時到定點醫療機構發熱門診就診。

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冠狀病毒4℃仍可生存 專家教放入雪櫃前3招消毒

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

他又指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士曾經指出，冠狀病毒是「黏性」病毒，在物件表面上存活時間相當驚人。美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒，步驟如下：

準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），或使用稀釋漂白水（1/3杯漂白水+1加侖水）溶解病毒外膜

把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子

消毒放過食物的檯面

除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒

清潔可重覆使用的購物袋

清潔物品後，要清潔雙手

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責任編輯：羅嘉欣