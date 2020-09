【艾美獎】DC漫畫改劇《保衛奇俠》橫掃11獎 「變形俠醫」麥克雷法路憑HBO短篇劇奪視帝

▲ HBO《保衛奇俠》成首齣得艾美獎最佳短劇集的漫畫改編作品。

年度美國電視劇界盛事艾美獎頒獎禮(Primetime Emmy Awards)於香港時間今早在洛杉磯舉行,因受疫情影響,頒獎禮改以線上直播方式舉行,由Jimmy Kimmel在洛杉磯隔空任主持。

DC漫畫改編的HBO短篇劇集《保衛奇俠》(Watchmen)成為短篇劇集組的大赢家,26項提名,最後榮獲最佳短篇劇、最佳女主角、男配角及劇本獎,連早前已頒發的最佳攝影、剪接及服裝設計等Creative Emmys 共11獎項。

「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)則憑著HBO劇集《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)一人分飾兩角的高難度演出,榮獲最佳短篇劇/電影組最佳男主角。

▲ 麥克雷法路於HBO劇集《他是我兄弟》一人分飾兩角,成艾美最佳短篇/電視電影組最佳男主角。

由電影《普羅米修斯》及電視劇《迷》(Lost)編劇Damon Lindelof創作的DC漫畫改編劇《保衛奇俠》,並非電影重拍版,而是把故事由80年代改成現代背景,探討蒙面、私了、警民以至種族衝等議題,播出後呼應社會運動,口碑絕佳。

《保衛奇俠》打敗了Netflix的《不可置信》(Unbelievable)及《離經判道》(Unorthodox) 、Hulu的《Little Fires Everywhere》、《Mrs. America》成本屆艾美獎最佳短篇劇集,而此劇的兩位黑人演員:Regina King及Yahya Abdul-Mateen II就勇奪該組最佳女主角及最佳男配角。

麥克雷法路在HBO劇集《他是我兄弟》一人分飾兩角,其中一角色患上思覺失調,打敗了同組對手,包括在HBO電影《聖。教。慾》(Bad Education)曉治積曼(Hugh Jackman)中演以權謀私、隱瞞性傾向的教育行政人員,首奪短篇劇/電視電影組最佳男主角。

記者:胡慧雯