【艾美獎】DC漫畫改劇《保衛奇俠》橫掃11獎 「變形俠醫」麥克雷法路憑HBO短篇劇奪視帝

▲ HBO《保衛奇俠》成首齣得艾美獎最佳短劇集的漫畫改編作品。

年度美國電視劇界盛事艾美獎頒獎禮（Primetime Emmy Awards）於香港時間今早在洛杉磯舉行，因受疫情影響，頒獎禮改以線上直播方式舉行，由Jimmy Kimmel在洛杉磯隔空任主持。

DC漫畫改編的HBO短篇劇集《保衛奇俠》（Watchmen）成為短篇劇集組的大赢家，26項提名，最後榮獲最佳短篇劇、最佳女主角、男配角及劇本獎，連早前已頒發的最佳攝影、剪接及服裝設計等Creative Emmys 共11獎項。

「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）則憑著HBO劇集《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）一人分飾兩角的高難度演出，榮獲最佳短篇劇/電影組最佳男主角。

▲ 麥克雷法路於HBO劇集《他是我兄弟》一人分飾兩角，成艾美最佳短篇/電視電影組最佳男主角。

由電影《普羅米修斯》及電視劇《迷》(Lost)編劇Damon Lindelof創作的DC漫畫改編劇《保衛奇俠》，並非電影重拍版，而是把故事由80年代改成現代背景，探討蒙面、私了、警民以至種族衝等議題，播出後呼應社會運動，口碑絕佳。

《保衛奇俠》打敗了Netflix的《不可置信》（Unbelievable）及《離經判道》（Unorthodox） 、Hulu的《Little Fires Everywhere》、《Mrs. America》成本屆艾美獎最佳短篇劇集，而此劇的兩位黑人演員：Regina King及Yahya Abdul-Mateen II就勇奪該組最佳女主角及最佳男配角。

麥克雷法路在HBO劇集《他是我兄弟》一人分飾兩角，其中一角色患上思覺失調，打敗了同組對手，包括在HBO電影《聖。教。慾》（Bad Education）曉治積曼（Hugh Jackman）中演以權謀私、隱瞞性傾向的教育行政人員，首奪短篇劇／電視電影組最佳男主角。

記者：胡慧雯