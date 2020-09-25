【小學試題】小五中文搶分練習題答案　閲讀理解「舸」是甚麽意思？

▲ 小五中文搶分練習題答案。

由於新冠肺炎疫情緩和，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在9月23日起，分兩階段恢復面授課程。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題鞏固學習基礎，吸收新知，盡快趕上學習進度。

以下為小五中文練習參考答案：

1. 沸騰

2. 渾身解數

3. 蓄勢待發

4. 約翰叔叔既喜歡喝茶，又喜歡太極拳，還報名參加端午節划龍舟比賽，可見他喜愛中國文化。

5. 在「百舸爭流」一詞中，「舸」字指大船。

6. 文中「他滿面春風，戴上頭巾，身穿中國傳統的黃色短褂，露出結實的臂膀」這一句形容了約翰叔叔的外表及衣着。

7. 參加划龍舟比賽後，約翰叔叔深刻地明白了「團結就是力量」這句話的含意。

8. 本文主要記述作者和家人在沙田城門河觀看約翰叔叔參加龍舟比賽一事，並描述比賽的激烈情況。

答案由「樂研教育」提供。

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