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【新冠肺炎】許樹昌指若食肆沒有大型爆發　中秋國慶或放寬限聚令至6人

社會 10:49 2020/09/21

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，港府上周五起再放寬部分社交距離措施。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，港府將視乎未來幾日疫情發展，若果酒樓、食肆沒有大型爆發，確診個案及不明來源比例不是太高，中秋節及國慶長假期或會將4人限聚令放寬至6人。

許樹昌今早（21日）接受電台訪問時指，早前有傳媒拍到有部分酒吧有3至6人一桌，期間更長時間沒有佩戴口罩。他擔心一旦有疫情在食肆爆發會打回原形，故呼籲業界遵守措施。

我呼籲業界要遵守措施，否則一再有大爆發就會打回原形，有排都開唔返。

對於現時要遵守食肆入座率限於50%，以及桌與桌之間要設隔板等，他表示，膠板只是檔飛沫 ，如果店內人多擠逼，加上空氣不流通仍是比較高風險，若要改善空氣問題，食肆可考慮安裝高效能空氣過濾器。

至於昨日新增的23宗確診個案中，大部分為輸入個案，許樹昌指，雖然部分人持有72小時檢測陰性證明，但抵港後仍是確診個案，或是因為當地實驗室質素參差；又認為若同一航班有大量確診個案，港府應採取行政手段，如暫時暫停該航班抵港。

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記者：郭詩詩

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