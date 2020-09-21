【面試影片】小一面試Zoom即場派題限時拍片　張欣欣驚嘆如生死時速︰WiFi千萬不要有事

▲ 中文補習名師張欣欣分享，女兒小一面試用Zoom，學校更即場派題目限時拍片。

肺炎疫情之下，為收小一學生，學校都各出奇招。

對家長最便捷的，便是學校採取以zoom面試的方法，一炮過清脆利落。

難度稍高的，會要求學生拍短片，中文、英文、才藝各一。

為獲學校青睞，家長都各出奇謀，挖空心思。

單計上星期，老婆已為女兒拍攝了數十條短片；

說的唇乾舌敝，錄的疲憊不堪。

這兩天，又有新巨獻。

為防錄片太刻意經營，zoom面試父母提水；

一些學校，決定即場給予題目，然後在法定時間內，要求學生拍攝並上傳片段。

題目的內容，不一而足，新穎難料；

務使家長不能預早為學生訓練準備，端的考學生的個人知識及反應。

而法定時間十分有限，根本便要學生立馬說話錄影，不容家長搜集資料讓小朋友背熟。

老婆惴惴不安，我卻覺得此法公平有新意，確乎能收錄真正的人才。

老婆白了我一眼，說：

「既要女兒說得有板有眼，又要錄影順利，一旦要錄第二次事情便糟！

另外細佬唔好喺廳大叫……

幾分鐘片段動輒幾十mb, 更要在限時upload上學校，wifi千萬不要有事……」

聽罷，我想到生死時速或拆彈的緊張情節！

不知在完成任務後，老婆會否攬實女兒喊道：

「成了，沒事了，一切雨過天青了！」

【文章獲張欣欣授權轉載】

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