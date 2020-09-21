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【面試影片】小一面試Zoom即場派題限時拍片　張欣欣驚嘆如生死時速︰WiFi千萬不要有事

教育 12:28 2020/09/21

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

中文補習名師張欣欣分享，女兒小一面試用Zoom，學校更即場派題目限時拍片。

肺炎疫情之下，為收小一學生，學校都各出奇招。
對家長最便捷的，便是學校採取以zoom面試的方法，一炮過清脆利落。
難度稍高的，會要求學生拍短片，中文、英文、才藝各一。
為獲學校青睞，家長都各出奇謀，挖空心思。
單計上星期，老婆已為女兒拍攝了數十條短片；
說的唇乾舌敝，錄的疲憊不堪。

這兩天，又有新巨獻。
為防錄片太刻意經營，zoom面試父母提水；
一些學校，決定即場給予題目，然後在法定時間內，要求學生拍攝並上傳片段。
題目的內容，不一而足，新穎難料；
務使家長不能預早為學生訓練準備，端的考學生的個人知識及反應。
而法定時間十分有限，根本便要學生立馬說話錄影，不容家長搜集資料讓小朋友背熟。
老婆惴惴不安，我卻覺得此法公平有新意，確乎能收錄真正的人才。

老婆白了我一眼，說：
「既要女兒說得有板有眼，又要錄影順利，一旦要錄第二次事情便糟！
另外細佬唔好喺廳大叫……
幾分鐘片段動輒幾十mb, 更要在限時upload上學校，wifi千萬不要有事……」
聽罷，我想到生死時速或拆彈的緊張情節！
不知在完成任務後，老婆會否攬實女兒喊道：
「成了，沒事了，一切雨過天青了！」

【文章獲張欣欣授權轉載】 

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