【口出狂言】黑人歌手Kayne West夥拍adidas大紅　揶揄對家品牌是垃圾遭網民狂轟終認錯

▲ 自夥拍adidas推出Yeezy球鞋大紅後，今次公開表示所有Puma的產品都是垃圾。（圖片法新社）

黑人歌手兼自稱潮人的Kanye West相信大家都會認識，近年持著與adidas合作的Yeezy球鞋大紅，行為及語氣卻愈來愈像他的偶像「侵侵」。繼7月公告天下要參選美國總統到最後不了了之地「龜縮」後，Kanye West剛剛又挑起火頭，話Puma所有產品都是垃圾，結果事後如何？答案原來又再一次「龜縮」。

▲ 7月份Kanye West話要參選美國總統競選，最後遲交報名表是一件笑話。（圖片KW ig）

世界愈來愈見荒謬，造就了近年Kanye West的冒起，他的出現根本就是一場笑話，他和擁有「巨躉」的妻子Kim Kardashian，就是經常因為語不驚人死不休的打扮和說話，在近年成為大家的談論對象而走紅。

7月時，Kayne West在俄克拉荷馬州（Oklahoma）提交了資料，正式合法競選 2020 年美國總統，其後被網民笑稱一家是否準備在白宮拍節目，但最後因為他的律師向當局遞交參選表格的時間，較死綫遲了1至2分鐘而喪失參選機會，整件事就是擺明車馬宣傳居多。

▲ 網民笑Kanye West設計其中的一款Yeezy球鞋，似Crocs多一點。（圖片Scott Williams ig）

至於最新的一單個案是自他與adidas合作的Yeezy球鞋大紅後，又與Gap簽下10年合約於2021年初推出Yeezy男、女和童裝後，意氣「瘋」發的再次他口出狂言：

我現在已是adidas的頭目，未來我將會帶領adidas和Puma這個曾經是姊妹品牌團結起來，現在所有Puma的設計都是垃圾，我將會親自重整adidas和Puma，不再讓垃圾放在大家眼前。

▲ 另一款Yeezy球鞋似餃子。（圖片Yeezy Mafia ig）

此言一出，不挑起火頭才怪，首先一向亂說話的他，身為合作夥伴的adidas自然聽過不少，所以一於少理。至於網民當然不會放過這位自大狂。紛紛將他過去的「垃圾」設計逐一上載對照，包括Yeezy 451和Foam Runner這兩對被網民笑說為人類歷史上最醜陋的球鞋，並且說：

論設計垃圾，Kanye你才不會輸給別人。

眼見網民群起發難，Kayne West立即又再一次施展「龜縮」本領，幾小時後發表道歉文，甚至最後將post delete，他說：

我不應該公開對Puma說三道四，我向整個Puma團隊道歉，甚至最後將post下架。

今天的世界愈來愈多瘋子，Kanye West正是其中的表表者。

記者：何偉雄