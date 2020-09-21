  • 28°C
香港時間 : 2020921日 (週一) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【殘影空間】鄧麗欣與影帝謝君豪鬥演技　Stephy入戲太深壓力大失眠兼胃痛

娛樂 11:13 2020/09/21

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

鄧麗欣主演新加坡導演陳志文首部執導電影《殘影空間》。

鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、姜皓文、袁富華、凌文龍、蔡瀚億（BabyJohn）、余香凝主演電影《殘影空間》的先導預告及先導海報在今天（9月21日）正式曝光。

《殘影空間》先導預告以暗淡色調及沉重音樂，配上幾宗命案的案發現場，例如凌文龍以針線縫紉人皮，余香凝被浸在浴缸及宛如邪教聚會的場面等，血腥詭異共冶一爐，令人不寒而慄。

影帝謝君豪在《殘影空間》演精神科醫生。

當中演法醫精神科醫生的Stephy在戲中提到：「幫幫我，帶我找真正的妳。」暗示了她於戲中能進入他人潛意識空間的能力，更以此追兇，誓要把幾宗命案的幕後操縱者逮捕。

至於在片中演精神科醫生的謝君豪向Stephy所問到的「人性本身是善，還是惡？」加上及後他斷言：「人是自私的，愈是邪惡的人，便愈想扮好人」更帶出戲中各角色亦有其陰暗面，各自深埋不可告人的秘密…

《殘影空間》的海報設計甚有心思。

     

Stephy也提到由於電影題材非常沉重，令自己拍攝時也壓力甚大：「我未試過又失眠又胃痛，但在拍這部戲的過程中，就全部都發生晒。」

而先導海報中見Stephy在光與影中間一臉錯愕，海報上的戲名《殘影空間》亦有近半刻意抹掉，貫穿戲中的善惡概念。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光
【聖荷西謀殺案】鄭秀文蔡卓妍17年後再合作　阿Sa曾情緒低落感激Sammi鼓勵
00:03 2020/09/08
【聖荷西謀殺案】鄭秀文蔡卓妍17年後再合作　阿Sa曾情緒低落感激Sammi鼓勵
【打噴嚏】林依晨曾為覓終身伴侶苦惱　柯震東感激粉絲不離不棄：一直在我身邊
16:34 2020/07/10
【打噴嚏】林依晨曾為覓終身伴侶苦惱　柯震東感激粉絲不離不棄：一直在我身邊
鄧麗欣 電影

最高瀏覽

【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】
13:40 2020/09/19
【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約23宗確診個案
11:34 2020/09/20
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約23宗確診個案
【富爸爸】張寶兒被指再獲父送豪宅作嫁妝 準新娘Bowie不怕袁偉豪有壓力
10:19 2020/09/20
【富爸爸】張寶兒被指再獲父送豪宅作嫁妝 準新娘Bowie不怕袁偉豪有壓力