【殘影空間】鄧麗欣與影帝謝君豪鬥演技　Stephy入戲太深壓力大失眠兼胃痛

▲ 鄧麗欣主演新加坡導演陳志文首部執導電影《殘影空間》。

鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、姜皓文、袁富華、凌文龍、蔡瀚億（BabyJohn）、余香凝主演電影《殘影空間》的先導預告及先導海報在今天（9月21日）正式曝光。

《殘影空間》先導預告以暗淡色調及沉重音樂，配上幾宗命案的案發現場，例如凌文龍以針線縫紉人皮，余香凝被浸在浴缸及宛如邪教聚會的場面等，血腥詭異共冶一爐，令人不寒而慄。

▲ 影帝謝君豪在《殘影空間》演精神科醫生。

當中演法醫精神科醫生的Stephy在戲中提到：「幫幫我，帶我找真正的妳。」暗示了她於戲中能進入他人潛意識空間的能力，更以此追兇，誓要把幾宗命案的幕後操縱者逮捕。

至於在片中演精神科醫生的謝君豪向Stephy所問到的「人性本身是善，還是惡？」加上及後他斷言：「人是自私的，愈是邪惡的人，便愈想扮好人」更帶出戲中各角色亦有其陰暗面，各自深埋不可告人的秘密…

▲ 《殘影空間》的海報設計甚有心思。

Stephy也提到由於電影題材非常沉重，令自己拍攝時也壓力甚大：「我未試過又失眠又胃痛，但在拍這部戲的過程中，就全部都發生晒。」

而先導海報中見Stephy在光與影中間一臉錯愕，海報上的戲名《殘影空間》亦有近半刻意抹掉，貫穿戲中的善惡概念。