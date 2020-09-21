【新冠肺炎】過去兩星期輸入個案急升　梁子超：反映全球疫情惡化

▲ 梁子超指全球疫情再度惡化。（資料圖片）

本港疫情反覆，呼吸系統專科醫生梁子超今日（21日）在本台節目《千禧年代》表示，過去兩星期輸入個案急升，此情況反映全球疫情惡化，特別是南亞地區。梁子超說，從高風險地區來港需要在登機前出示72小時內的檢測陰性證明的做法，難以再縮短有關的時限，又認為如果登機前的檢測工作做得好，不會有那麼高比例的陽性個案。

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他指航空公司需審視檢測證明可信性，但即使現時加強抵港的檢疫措施也是太遲，也不能確保機上人員及機場安全。他建議，航空公司要檢視由高風險地區出發人士提交的資料或檢測證明是否有問題，有需要時進一步收緊停航措施，也需要考慮停航安排，但就難以做到禁飛。梁子超續提到現時回港的大部分都是香港居民，可考慮要求高風險地區抵港人士入住隔離設施。

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責任編輯：郭家穎