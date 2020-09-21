【兒童桌遊】首個本地薑眾籌成功桌遊《10+》推出　鼓勵孩子發揮創意積極發明遊戲

▲ 他們希望透過遊戲將「相信孩子」理念傳到更遠。(機構圖)

傳統Board Game都有既定玩法，但孩子主意多多，有沒有一種遊戲，只有很少規矩，讓他們自由創作？OHMYKIDS親子平台上周成功眾籌首個開放式桌遊《10+》，遊戲設定10種基本玩法，鼓勵小朋友用自創卡，創作更多獨特遊戲規則，發揮創意，讓小朋友成為遊戲發明家。

OHMYKIDS創辦人Wing指出，這是一個本地薑的設計項目，是機構八年來集合不同家庭及小朋友的經驗和寶貴意見，設計的首個自家設計遊戲。機構原於9月15日至10月15日期間於Kickstarter平台展開眾籌，但上周末已達到籌款目標，反映家長非常支持孩子自主的理念。

而現在他們計劃把小朋友的創新玩法挑選並展示在10+網站 ，與世界各地的玩家互相分享創作樂趣，更會從中邀請孩子與他們設計下一個推出市面的遊戲，使孩子成為一個真正遊戲發明家，希望透過遊戲將「相信孩子」理念傳到更遠。

▲ 機構一直相信孩子的能力是超越大人想像，他們才是遊戲專家。(機構圖)

《10+》遊戲《10+》有基本10個玩法，以54張遊戲卡配合10個一秒上手玩法，讓小朋友熱身，進入「發明家」模式，之後以附上自創卡，鼓勵創作更多獨特遊戲規則，甚至自創無限個全新玩法。10+建議年齡是5歲以上，遊戲需時5至20分鐘。

《10+》遊戲咭其中幾種遊戲方法

1.《write a dialogue》

每人輪流抽一張卡並為它配上對白，例如：它最喜歡/最討厭/最厲害/最沒用 等等。玩家需要限時30秒內盡所能形容最多遊戲卡，每局累積最多卡者勝出。

2. 《anything in common》

先抽兩張遊戲咭，小朋友分別講出呢兩張卡有何相同，例如兩張卡內容分別是水母和氣球，玩家1可以說：大家都是圓圓，玩家2補充：大家都是透明，誰形容得比較好，張卡就是屬於他，最多卡的就會勝出。

3. 《Tap Tap Tap》

將所有卡打開，每人輪流講出一種特質，例如：最臭、有四隻腳等。其他玩家鬥快拍相應的卡，並由出題者判斷最接近答案。最快拍到而又正確的玩家可收起該卡，累積最多卡者勝出。

▲ 每盒內附有54張遊戲卡（48張圖像卡＋2張玩法卡＋4張自創卡）及小布袋1個，每盒HKD180。(機構圖)

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記者：胡麗珊