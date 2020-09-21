  • 28°C
香港時間 : 2020921日 (週一) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【兒童桌遊】首個本地薑眾籌成功桌遊《10+》推出　鼓勵孩子發揮創意積極發明遊戲

親子 11:49 2020/09/21

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

他們希望透過遊戲將「相信孩子」理念傳到更遠。(機構圖)

傳統Board Game都有既定玩法，但孩子主意多多，有沒有一種遊戲，只有很少規矩，讓他們自由創作？OHMYKIDS親子平台上周成功眾籌首個開放式桌遊《10+》，遊戲設定10種基本玩法，鼓勵小朋友用自創卡，創作更多獨特遊戲規則，發揮創意，讓小朋友成為遊戲發明家。

OHMYKIDS創辦人Wing指出，這是一個本地薑的設計項目，是機構八年來集合不同家庭及小朋友的經驗和寶貴意見，設計的首個自家設計遊戲。機構原於9月15日至10月15日期間於Kickstarter平台展開眾籌，但上周末已達到籌款目標，反映家長非常支持孩子自主的理念。

而現在他們計劃把小朋友的創新玩法挑選並展示在10+網站 ，與世界各地的玩家互相分享創作樂趣，更會從中邀請孩子與他們設計下一個推出市面的遊戲，使孩子成為一個真正遊戲發明家，希望透過遊戲將「相信孩子」理念傳到更遠。

機構一直相信孩子的能力是超越大人想像，他們才是遊戲專家。(機構圖)

《10+》遊戲《10+》有基本10個玩法，以54張遊戲卡配合10個一秒上手玩法，讓小朋友熱身，進入「發明家」模式，之後以附上自創卡，鼓勵創作更多獨特遊戲規則，甚至自創無限個全新玩法。10+建議年齡是5歲以上，遊戲需時5至20分鐘。

《10+》遊戲咭其中幾種遊戲方法

1.《write a dialogue》

每人輪流抽一張卡並為它配上對白，例如：它最喜歡/最討厭/最厲害/最沒用 等等。玩家需要限時30秒內盡所能形容最多遊戲卡，每局累積最多卡者勝出。

2. 《anything in common》

先抽兩張遊戲咭，小朋友分別講出呢兩張卡有何相同，例如兩張卡內容分別是水母和氣球，玩家1可以說：大家都是圓圓，玩家2補充：大家都是透明，誰形容得比較好，張卡就是屬於他，最多卡的就會勝出。

3. 《Tap Tap Tap》

將所有卡打開，每人輪流講出一種特質，例如：最臭、有四隻腳等。其他玩家鬥快拍相應的卡，並由出題者判斷最接近答案。最快拍到而又正確的玩家可收起該卡，累積最多卡者勝出。

每盒內附有54張遊戲卡（48張圖像卡＋2張玩法卡＋4張自創卡）及小布袋1個，每盒HKD180。(機構圖)

訂購可按此連結

記者：胡麗珊

相關文章

【育兒心得】伴讀故事助增幼兒理解及表達能力　劇團導師媽媽分享4招親子講故事技巧
12:31 2020/09/16
【育兒心得】伴讀故事助增幼兒理解及表達能力　劇團導師媽媽分享4招親子講故事技巧
【育兒心得】 12歲科學資優生修畢中五物理課程　不跳級讀大學開Youtube頻道分享實驗【有片】
17:45 2020/09/11
【育兒心得】 12歲科學資優生修畢中五物理課程　不跳級讀大學開Youtube頻道分享實驗【有片】
【開發潛能】8歲女孩做KOL拍片剪片推介童書　媽媽支持：這一代兒童不能強迫只可引導　
17:35 2020/09/10
【開發潛能】8歲女孩做KOL拍片剪片推介童書　媽媽支持：這一代兒童不能強迫只可引導　
家庭教育 爸媽心聲 遊戲 育兒心得 親子活動

最高瀏覽

【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】
13:40 2020/09/19
【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約23宗確診個案
11:34 2020/09/20
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約23宗確診個案
【富爸爸】張寶兒被指再獲父送豪宅作嫁妝 準新娘Bowie不怕袁偉豪有壓力
10:19 2020/09/20
【富爸爸】張寶兒被指再獲父送豪宅作嫁妝 準新娘Bowie不怕袁偉豪有壓力