旺角護老院涉派錯藥致8旬婦昏迷2個月　家屬指院舍長者欠保障冀政府正視

▲ 位於旺角窩打老道院舍「松山府邸」被揭有職員派錯藥和出現鼠患問題。（資料圖片）

位於旺角窩打老道院舍「松山府邸」涉嫌派錯藥，令一名8旬婆婆昏迷至今達2個月。婆婆兒子廖先生在一個電台節目指，希望透過公開事件，揭露長者居於院舍欠缺法律保障，在現行條例社署只可發出警告信、指引或查牌，形容「長者無尊嚴可言」，盼政府正視問題。

廖先生今早（21日）在一個電台節目指，母親在7月開始昏迷，送往廣華醫院後危殆過3至4次，現時雖然未至於植物人狀態，但全身長滿壓力瘡不停發燒，曾轉用抗素素亦無效，經搶救手術後仍不時發羊吊，手腳腫脹到難以打針。

他續指，家屬曾表達讓婆婆自然離開，但醫生指在婆婆體內驗出糖尿藥，懷疑涉及派錯藥事件，衞生署其後聯絡他了解事件交給社署跟進，惟院舍在社署查牌後，才致電慰問，但沒有實際回覆。

旺角安老院鼠患嚴重 涉派錯藥致院友昏迷2個月 遭社署發警告信

廖先生又批評院舍不適當處理鼠患問題，指一年前已發現母親房間有老鼠，院舍指屬鄰近停車場問題，會有滅鼠行動，亦會在房間安裝老鼠籠，家屬亦為房間進行大清潔和更換房內的傢俬。

他續指，其後因母親行動不便，於是在她的房間安裝攝影機方便照顧，今年初再發現每晚凌晨兩時許開始有老鼠在床下、窗台等地方出沒。

協助家屬的社區組織協會指，以往有研究有很多院舍出現派錯藥事件，而今次事件清晰反映院舍問題，擔心部分負責派藥的員工無相關知識，又指老鼠行為猖獗，相信已活動一段時間。協會指，涉事院舍屬甲一級買位院舍，環境相對較好，事件令人振驚，擔心其他院舍的情況。

社署指，安老院牌照事務處在8月初接到藥物事故通報，調查後已就錯派藥物事件向院舍發出警告信；而牌照處於去年9月知悉有關鼠患問題後，一直作出跟進，要求院舍採取改善措施。

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記者：陳子謙